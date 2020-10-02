مؤتمر كومان: الطرد كان قاسيا.. ولهذا السبب لم أشرك ديمبيلي

الجمعة، 02 أكتوبر 2020 - 00:32

كتب : FilGoal

رونالد كومان - برشلونة

أبدى رونالد كومان المدير الفني لـ برشلونة، فخره بما قدّمه فريقه في مواجهة سيلتا فيجو.

برشلونة حقق فوزه الثاني على التوالي، هذه المرة على حساب مضيفه سيلتا فيجو بملعب بالايدوس، بالجولة الرابعة من الدوري الإسباني.

وصرّح كومان بعد اللقاء: "أعتقد أننا قدّمنا مباراة كبيرة، أنا فخور بهذا الفريق. عملنا بشكل جيد، ولعبنا بانضباط، حتى أثناء النقص العددي، أنا سعيد للغاية".

أخبار متعلقة
بركلات الترجيح الأكثر غرابة في التاريخ.. ميلان يتجاوز ريو آفي في مباراة أسطورية عاصفة برشلونة الرعدية تدمر ملعب سيلتا لأول مرة منذ 5 مواسم توتنام يكتسح مكابي حيفا بسباعية ويتأهل لمجموعات الدوري الأوروبي.. وفولسبورج وجالاتا سراي يودعان لينو يُطيح بـ ليفربول من كأس الرابطة.. ركلات الترجيح تبتسم لـ أرسنال رغم إهدار النني

وعن نقاشه مع كارلوس دل سيرو جراندي بين الشوطين، أوضح: "قلت للحكم أن لقطة طرد لونجليه كانت مخالفة، لكن كونها بطاقة حمراء أم لا هو أمر قابل للنقاش، كان قرارا قاسيا. عمل الحكم يكون معقدا للغاية، لكن مع هذا القرار لم يكن هناك ما نناقشه، كان من الأفضل الحديث عن كيفية اللعب بنقص عددي".

وأشاد بلاعبيه: "ميسي وفاتي ظهرا بشكل جيد للغاية، مثل بقية الفريق، ميسي عمل كثيرا وكان مهما جدا".

وبرر كومان عدم الدفع بـ عثمان ديمبيلي في الشوط الثاني: "ديمبيلي لم يشارك لأن بيدري وترينكاو يساهمان أكثر على الجانب الدفاعي، هذا هو السبب".

وأتم معلّقا على نتائج قرعة دوري أبطال أوروبا: "القرعة إيجابية. يوفنتوس وبرشلونة هما الأكثر قوة".

أنسو فاتي سجّل أولا لـ برشلونة في وقتٍ مبكر من اللقاء، قبل أن يضيف لوكاس أولازا لاعب سيلتا هدف برشلونة الثاني بالخطأ في مرمى فريقه، قبل أن يختتم سيرجي روبيرتو قائمة المسجلين في الوقت بدل الضائع.

ليرفع برشلونة رصيده إلى 6 نقاط في المركز الخامس –مع مباراتين مؤجلتين- بفارق نقطة واحدة عن رباعي الصدارة صاحب السبع نقاط.

فيما تجمّد رصيد سيلتا فيجو عند 5 نقاط في المركز 11.

واضطر برشلونة إلى خوض أكثر من 45 دقيقة بعشرة لاعبين، بعد طرد مدافعه كليمنت لونجليه في نهاية الشوط الأول.

ليفك برشلونة أخيرا عُقدة ملاعب بالايدوس الذي فشل في الفوز عليه بآخر 5 مواسم.

آخر 5 زيارات لـ برشلونة في بالايدوس عرفت هزيمته 3 مرات، والتعادل في مناسبتين، كان آخرهما في الجولات الأخيرة من الموسم الماضي، مباراة تسببت في ابتعاده عن المنافسة على لقب الدوري الإسباني.

الفوز الأخير لـ برشلونة في بالايدوس يرجع إلى أبريل 2014 بهدف الفرنسي جيريمي ماتيو من صناعة الأسطورة تشابي هيرنانديز.

ليحقق برشلونة الفوز دون أن تهتز شباكه للمرة الثانية تحت قيادة مدربه رونالد كومان.

المباراة أقيمت تحت أمطار غزيرة وأجواء مناخية صعبة مع رياح شديدة في إقليم جاليثيا.

اقرأ أيضا:

عاصفة برشلونة تدمر سيلتا

باتشيكو يتجاوز اختباره الأول مع الزمالك

برشلونة سيلتا فيجو الدوري الإسباني في إسبانيا
نرشح لكم
أخر الأخبار
لينو: أرسنال أعطاني شعور أنني رقم 1.. وسأبقى كذلك 3 دقيقة | أوروبا
ملامح المباراة الأولى لباتشيكو مع الزمالك.. دور إسلام جابر والاعتماد على الأطراف في غياب أوباما 14 دقيقة | تقرير في الجول
الأهلي لـ في الجول: تأخر وصول موسيماني لمصر 22 دقيقة | الدوري المصري
روبيرتو: ما حدث في ميونيخ جعلنا نعمل بجد في فترة الإعداد 38 دقيقة | أوروبا
مؤتمر كومان: الطرد كان قاسيا.. ولهذا السبب لم أشرك ديمبيلي 58 دقيقة | أوروبا
موسيماني في حوار مختلف: لماذا أخاف من تدريب الأهلي؟ وهذا ما قاله ميتشو ساعة | الدوري المصري
مرتضى: عقوبة مُغلظة على ساسي لم توقع من قبل.. وعرضان جديدان لـ مصطفى محمد ساعة | مصر
باتشيكو يشيد بلاعبيه بعد تحملهم المسؤولية أمام المصري بعد طرد ساسي ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تصريح مثير من باتشيكو عبر في الجول عقب وصوله مصر لتدريب الزمالك 2 مجموعات دوري الأبطال - نارية لـ يونايتد وسان جيرمان.. ميسي يواجه رونالدو وصدام للبطل 3 أمير مرتضى يكشف اعتراض باتشيكو الوحيد.. وتقرير طارق يحيى يحسم عقوبة بنشرقي 4 خبر في الجول - تفاصيل دقائق فايلر الأخيرة في مصر.. ولماذا يشعر المدرب بالصدمة
قد ينال إعجابك