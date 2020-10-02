مؤتمر كومان: الطرد كان قاسيا.. ولهذا السبب لم أشرك ديمبيلي

أبدى رونالد كومان المدير الفني لـ برشلونة، فخره بما قدّمه فريقه في مواجهة سيلتا فيجو.

برشلونة حقق فوزه الثاني على التوالي، هذه المرة على حساب مضيفه سيلتا فيجو بملعب بالايدوس، بالجولة الرابعة من الدوري الإسباني.

وصرّح كومان بعد اللقاء: "أعتقد أننا قدّمنا مباراة كبيرة، أنا فخور بهذا الفريق. عملنا بشكل جيد، ولعبنا بانضباط، حتى أثناء النقص العددي، أنا سعيد للغاية".

وعن نقاشه مع كارلوس دل سيرو جراندي بين الشوطين، أوضح: "قلت للحكم أن لقطة طرد لونجليه كانت مخالفة، لكن كونها بطاقة حمراء أم لا هو أمر قابل للنقاش، كان قرارا قاسيا. عمل الحكم يكون معقدا للغاية، لكن مع هذا القرار لم يكن هناك ما نناقشه، كان من الأفضل الحديث عن كيفية اللعب بنقص عددي".

وأشاد بلاعبيه: "ميسي وفاتي ظهرا بشكل جيد للغاية، مثل بقية الفريق، ميسي عمل كثيرا وكان مهما جدا".

وبرر كومان عدم الدفع بـ عثمان ديمبيلي في الشوط الثاني: "ديمبيلي لم يشارك لأن بيدري وترينكاو يساهمان أكثر على الجانب الدفاعي، هذا هو السبب".

وأتم معلّقا على نتائج قرعة دوري أبطال أوروبا: "القرعة إيجابية. يوفنتوس وبرشلونة هما الأكثر قوة".

أنسو فاتي سجّل أولا لـ برشلونة في وقتٍ مبكر من اللقاء، قبل أن يضيف لوكاس أولازا لاعب سيلتا هدف برشلونة الثاني بالخطأ في مرمى فريقه، قبل أن يختتم سيرجي روبيرتو قائمة المسجلين في الوقت بدل الضائع.

ليرفع برشلونة رصيده إلى 6 نقاط في المركز الخامس –مع مباراتين مؤجلتين- بفارق نقطة واحدة عن رباعي الصدارة صاحب السبع نقاط.

فيما تجمّد رصيد سيلتا فيجو عند 5 نقاط في المركز 11.

واضطر برشلونة إلى خوض أكثر من 45 دقيقة بعشرة لاعبين، بعد طرد مدافعه كليمنت لونجليه في نهاية الشوط الأول.

ليفك برشلونة أخيرا عُقدة ملاعب بالايدوس الذي فشل في الفوز عليه بآخر 5 مواسم.

آخر 5 زيارات لـ برشلونة في بالايدوس عرفت هزيمته 3 مرات، والتعادل في مناسبتين، كان آخرهما في الجولات الأخيرة من الموسم الماضي، مباراة تسببت في ابتعاده عن المنافسة على لقب الدوري الإسباني.

الفوز الأخير لـ برشلونة في بالايدوس يرجع إلى أبريل 2014 بهدف الفرنسي جيريمي ماتيو من صناعة الأسطورة تشابي هيرنانديز.

ليحقق برشلونة الفوز دون أن تهتز شباكه للمرة الثانية تحت قيادة مدربه رونالد كومان.

المباراة أقيمت تحت أمطار غزيرة وأجواء مناخية صعبة مع رياح شديدة في إقليم جاليثيا.

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