مرتضى: عقوبة مُغلظة على ساسي لم توقع من قبل.. وعرضان جديدان لـ مصطفى محمد

كشف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك توقيع عقوبة مُغلظة، على حد وصفه، على التونسي فرجاني ساسي بسبب ما بدر منه في لقاء المصري.

الزمالك انتصر على المصري بهدف محمود علاء في الجولة الـ 31 من الدوري المصري، في لقاء شهد طرد ساسي بعد اعتراضه على الحكم أكثر من مرة. (طالع التفاصيل)

وقال مرتضى منصور: "وقعت غرامة مالية مغلظة جدا على ساسي".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة TEN "عقوبة لم توقع على أي لاعب من قبل ليعرف أن نادي الزمالك لا يحدث فيه مثل تلك الأمور".

وأردف "نعم ساسي تعرض للاستفزاز والضرب ولكن إذا افترضنا أنك أمام قاضي في المحكمة وتم استفزازك من المحامي الخصم، هل تسب وتضرب القاضي؟ بالتأكيد لا".

وأكمل حديثه قائلا: "طرد ساسي كاد يكلفنا المركز الثاني وبطولة إفريقيا، بكل صراحة".

video:1 هدف فوز #الزمالك على #المصري من ركلة جزاء أحرزها محمود علاء فى الدقيقة 17 🏹⚽️ #الدوري_على_WATCHiT pic.twitter.com/4eVxni5IYX — WATCH iT! (@WatchiTMENA) October 1, 2020

وأشاد رئيس الزمالك بـ جيمي باتشيكو في ظهوره الأول، قائلا: "إذا لم يكن باتشيكو هو المدرب لاختلفت النتيجة. لست أنا من يُقيم باتشيكو فهو مدرب صاحب تاريخ كبير كلاعب وكمدرب".

وأجاب مرتضى على سؤال (هل تغييرات باتشيكو كانت متأخرة قليلا؟) قائلا: "ربما لم يخبره أحد أن هناك 5 تغييرات في المباراة".

وتطرق مرتضى منصور للحديث عن مصير مصطفى محمد قائلا: "مصطفى محمد يمتلك عرضا من إسبانيا وآخر من ألمانيا".

واستمر "طلبي الوحيد لـ مصطفى محمد هو أن هذا الملف سيكون بعد بطولة إفريقيا وليس الآن".

وفسر "الأهم الآن هو بطولة دوري أبطال إفريقيا. العرضان جيدان جدا من إسبانيا وألمانيا ولكن كل شيء سيُحسم مع نهاية شهر نوفمبر ونهاية بطولة إفريقيا".

وأتم "مصطفى محمد لن يذهب إلى تركيا".

















































هذا الفوز رفع رصيد الزمالك إلى 64 نقطة وسيخصم منه 3 نقاط في نهاية الموسم، بجانب تجمد رصيد المصري عند 33 نقطة في المركز الـ14 على بعد 3 نقاط من أول مراكز الهبوط، والذي يحتله حرس الحدود في المركز الـ16.

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