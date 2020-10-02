بركلات الترجيح الأكثر غرابة في التاريخ.. ميلان يتجاوز ريو آفي في مباراة أسطورية

تأهل ميلان الإيطالي إلى دور المجموعات للدوري الأوروبي، بفوزه على مضيفه ريو آفي البرتغالي 9-8 بركلات الجزاء الترجيحية، بعد التعادل 2-2 مع نهاية الوقت الإضافي في ملعب دوس أركوس.

المباراة شهدت إثارة قد يستحيل تكرارها في مباراة أخرى، تحديدا في الثواني الأخيرة من الوقت الإضافي، وخلال ركلات الجزاء الترجيحية العجيبة.

البلجيكي أليكس سايليمايكرز تقدّم لـ ميلان في الدقيقة 51، لكن تشيكو جيرالديس أدرك التعادل لـ ريو آفي في الدقيقة 72 بعد تمريرة لوكاس بيازون، نتيجة انتهى عليها الوقت الأصلي، ليلجأ الفريقان إلى 30 دقيقة إضافية.

وفي الدقيقة الأولى من الشوط الإضافي الأول، سجّل الأنجولي جيلسون هدفا ثانيا لـ ريو آفي، ظل صامدا حتى اللحظات الأخيرة من المباراة.

ميلان ظل متأخرا حتى الثواني الأخير من الوقت بدل الضائع للشوط الإضافي الثاني، حتى تحصّل على ركة جزاء طُرد على إثرها الكرواتي توني بوريفكوفيتش.

ليتقدّم التركي هاكان تالشهانوجلو بأعصاب فولاذية، ويدرك التعادل لـ ميلان من علامة الجزاء في النفس الأخير من المباراة التي أقيمت تحت أمطار غزيرة.. وبالتالي تم الانتقال إلى ركلات الجزاء التي شهدت إثارة غير عادية.

في أول 7 ركلات نجح الفريقان في التسجيل دون مشاكل.

لـ ميلان سدد كل من: إسماعيل بن ناصر، وسيمون كاير، وتيو هيرنانديز، وبراهيم دياز، وهاكان تشالهانوجلو، ودافيدي كالابريا، ووساندرو تونالي.

فيما سجّل لـ ريو آفي: تشيكو جيرالديس، وأديرلان سانتوس، ونيكولا يامبور، ولوكاس بيازون، وفيليبي أوجوستو، وجيلسون، وجابرييلزينيو.

في تلك اللحظة انتهى المنطق، وبدأ الجنون!

تقدّم البديل الشاب لورنزو كولومبو ليسدد ركلة ميلان الثامنة، فأهدرها بغرابة أعلى المرمى.

لتسنح فرصة الفوز بالمباراة للبرتغاليين بواسطة نيلسون مونتي، إلا أن ركلته ارتدت من القائم الأيمن لـ جيانلويجي دوناروما ثم اصطدمت في القائم الأيسر ورفضت دخول المرمى,

ثم سجّل رافاييل لياو بنجاح ركلة ميلان التاسعة، وتبعه إيفو بينتو لـ ريو آفي كذلك.

قبل أن تتجدد الإثارة في الركلة العاشرة التي تقدّم لها الحارسان.

دوناروما سدد أولا أعلى المرمى وكأنه يسدد ركلة مرمى، وسار على خطاه نظيره بافل كيزك حارس مرمى ريو آفي الذي سدد أيضا أعلى مرمى دوناروما في الركلة التالية، ليهدر فرصة فوز ريو آفي الثانية.

الجنون تواصل مع إعادة المسددين منذ البداية، فأهدر بن ناصر لـ ميلان، وتبعه تشيكو بإهدار ثالث قاتل لـ ريو آفي.

قبل أن يسجل سيمون كاير، ويهدر أديرلان سانتوس، معلنا عن تأهل ميلان في مباراة مجنونة لن تُمحى من ذاكرة جماهيره.

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