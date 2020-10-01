انتهت في إسبانيا - سيلتا فيجو (0) (3) برشلونة.. فوز ثانٍ لـ كومان

يحل برشلونة ضيفا على سيلتا فيجو في ملعب بالايدوس بالجولة الرابعة من الدوري الإسباني.

FilGoal.com يقدّم تغطية لحظة بلحظة للمباراة يمكنك متابعتها من هــنــا

.....

نهاية المباراة

ق.+95 جووووووول برشلونة يضيف الثالث عن طريق سيرجي روبيرتو

ق.83 تسديدة قوية من ركلة حرة مباشرة لـ نوليتو يتصد لها نيتو

ق.74 ميجيل بايزا يسدد ونيتو يتصدى ثم ترتطم الكرة بالعارضة وتخرج إلى ركنية بغرابة

ق.72 دخول بيدري وترينكاو بدلا من فاتي وكوتينيو

ق.62 اصطدام بيكيه بقائم سيلتا واللاعب يكمل المباراة متألما

ق.60 عرضية من ميسي وتسديدة من لمسة واحدة من كوتينيو لكن إيفان فيار يتصدى لإعصار برشلونة

ق.59 تسديدة من كوتينيو على قائم سيلتا ترتد لـ ميسي الذي يودعها الشباك لكن الراية تمنعه من الاحتفال بسبب التسلل

ق.51 جووووول ميسي يسدد وتصطدم بقدم لوكاس أولازا وتعرف طريقها نحو الشباك

دخول ميجيل بايزا بدلا من جوزيف أيدو في تغيير هجومي لـ سيلتا

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.+47 خروج جريزمان ودخول رونالد أراوخو

ق.43 بطاقة حمراء لـ كليمنت لينجليه

ق.40 ميسي كاد أن يسجل من ركلة ركنية مباشرة

ق.35 الحكم يشهر بطاقة حمراء في وجه بيكيه ثم يتراجع مباشرةً بسبب رفع المساعد لراية التسلل

ق.27 تمريرة بديعة من دي يونج بوجه القدم الخارجي، لكن جريزمان يفشل في ترويض الكرة

ق.25 ركلة حرة لـ سيلتا ينفذها أسباس لكنها تصطدم بالحائط البشري لـ برشلونة

ق.11 جووول أنسو فاتي يسجل الهدف الأول لـ برشلونة

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل