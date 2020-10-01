9 مقاتلين من قادش يقهرون بلباو في ملعبه.. والنصيري ينقذ إشبيلية في الوقت القاتل

فاز قادش على مضيفه أتليتك بلباو بهدفٍ دون رد في ملعب سان ماميس، ضمن منافسات الجولة الرابعة للدوري الإسباني.

وسجّل أوناي لوبيز لاعب بلباو هدف المباراة الوحيد بالخطأ في مرمى فريقه بالدقيقة 57، بعد أيام قليلة من تسجيله ثنائية في شباك إيبار كانت ثنائيته الأولى في مسيرته الاحترافية.

ليرفع قادش رصيده إلى 6 نقاط في المركز السابع، فيما تجمّد رصيد بلباو عند 3 نقاط في المركز 15.

وشهدت المباراة حالتي طرد لـ قادش، الأولى في الدقيقة 48 لـ كارلوس أكابو، والثانية للمخضرم ألفارو نيجريدو في الدقيقة 70، وكلاهما للإنذار الثاني.

ليوقف قادش سلسلة 13 مباراة دون فوز على أرض بلباو في منافسات الدوري الإسباني.

وفي مباراة أخرى، خطف إشبيلية فوزا ثمينا على حساب ضيفه ليفانتي بهدفٍ دون رد في ملعب رامون سانشيز بيزخوان.

البديل المغربي يوسف النصيري سجّل هدف اللقاء الوحيد في الوقت بدل الضائع من المواجهة بضربة رأسية رائعة بعد عرضية القائد خيسوس نافاس.

وكان المغربي الآخر منير الحدادي قد سجّل هدفا في الدقيقة 67، لكن تقنية الفيديو ألغته بداعي وجود مخالفة قبل الهدف.

ليرفع إشبيلية رصيده إلى 6 نقاط في المركز الخامس، فيما تجمّد رصيد ليفانتي عند 3 نقاط في المركز 13.

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