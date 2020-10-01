مجموعات دوري الأبطال - نارية لـ يونايتد وسان جيرمان.. ميسي يواجه رونالدو وصدام للبطل

الخميس، 01 أكتوبر 2020 - 16:47

كتب : FilGoal

دوري أبطال أوروبا

أجريت مراسم قرعة دوري أبطال أوروبا لموسم 2020-2021 وأسفرت عن وجود عدد من المواجهات النارية المنتظرة، بجانب مجموعة قوية للغاية.

وأسفرت القرعة عن مجموعة نارية للغاية هي المجموعة الثامنة، التي ضمت باريس سان جيرمان وصيف النسخة الماضية ومانشستر يونايتد العائد للمسابقة وريد بول لايبزج ونادي إسطنبول بشاكشهير.

مانشستر يونايتد يمتلك تاريخا خاصا في آخر مشاركاته بدوري الأبطال منذ عامين، حينما أقصى سان جيرمان من دور الـ16 من عقر داره قبل أن يودع البطولة أمام برشلونة.

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ويتواجد بايرن ميونيخ حامل اللقب مع أتليتكو مدريد وريد بول سالزبرج ولوكوموتيف موسكو في المجموعة الثانية.

مجموعة يمكن وصفها بالممتعة هي الرابعة، والتي تضم ليفربول حامل لقب النسخة قبل الماضية وأياكس وأتالانتا وميتييلاند.

وضمت المجموعة السابعة يوفنتوس وبرشلونة معا، بجانب أندية دينامو كييف وفرينكفاروزي.

في حين أن ريال مدريد تواجد مع إنتر ميلان ضمن المجموعة الثانية والتي ضمت كذلك شاختار وبوروسيا مونشنجلادباخ.

إليكم القرعة كاملة:

الأولى: بايرن ميونيخ - أتليتكو مدريد - ريد بول سالزبرج - لوكوموتيف موسكو

الثانية: ريال مدريد - شاختار - إنتر ميلان - بوروسيا مونشنجلادباخ

الثالثة: بورتو - مانشستر سيتي - أولمبياكوس - مارسيليا

الرابعة: ليفربول - أياكس - أتالانتا - ميتييلاند

الخامسة: إشبيلية - تشيلسي - كراسنودار - ستاد رين

السادسة: زينيت سان بيترسبرج - بوروسيا دورتموند - لاتسيو - كلوب بروج

السابعة: يوفنتوس - برشلونة - دينامو كييف - فرينكفاروزي

الثامنة: باريس سان جيرمان - مانشستر يونايتد - ريد بول لايبزج - اسطنبول بشاكشهير

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