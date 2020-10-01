غرناطة يكتب التاريخ ويمر إلى مجموعات الدوري الأوروبي لأول مرة في تاريخه

تأهل غرناطة الإسباني إلى دور المجموعات للدوري الأوروبي، بفوزه على مضيفه مالمو السويدي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في ملعب إليدا شتاديون.

الفنزويلي داروين ماتشيس تقدّم للإسبان في الدقيقة 30، قبل أن يتعادل النرويجي جو إنجي بيرجيت للإسكندنافيين في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

لكن أنطونيو بويرتاس أعاد غرناطة إلى المقدمة في الدقيقة 59، قبل أن يؤمّن زميله يانخل هيريرا النتيجة بهدفٍ ثالث في الدقيقة 85.

ليتأهل غرناطة إلى دور المجموعات للبطولة في ظهوره الأوروبي الأول على الإطلاق بتاريخه.

كما تأهل بي إس في أيندهوفن الهولندي إلى دور المجموعات، بفوزه على مضيفه روزنبورج النرويجي بهدفين دون رد.

تقدّم أيندهوفن في الدقيقة 22، قبل أن يضيف الهدف الثاني بواسطة كودي جاكبو في الدقيقة 61.

اقرأ أيضا:

تعرف على نتائج قرعة دوري أبطال أوروبا

كواليس مثيرة لا تعرفها عن سوق الانتقالات