غرناطة يكتب التاريخ ويمر إلى مجموعات الدوري الأوروبي لأول مرة في تاريخه

الخميس، 01 أكتوبر 2020 - 20:59

كتب : FilGoal

داروين ماتشيس - أنطونيو بويرتاس - غرناطة

تأهل غرناطة الإسباني إلى دور المجموعات للدوري الأوروبي، بفوزه على مضيفه مالمو السويدي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في ملعب إليدا شتاديون.

الفنزويلي داروين ماتشيس تقدّم للإسبان في الدقيقة 30، قبل أن يتعادل النرويجي جو إنجي بيرجيت للإسكندنافيين في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

لكن أنطونيو بويرتاس أعاد غرناطة إلى المقدمة في الدقيقة 59، قبل أن يؤمّن زميله يانخل هيريرا النتيجة بهدفٍ ثالث في الدقيقة 85.

أخبار متعلقة
بأقدام جزائرية.. برينتفورد ينتقم من فولام ويحطمه في كأس الرابطة رسميا - يويفا يسمع بعودة الجماهير في مبارياته للمدرجات بشروط محددة البنود الشخصية و"واتساب" والكشف الطبي.. تفاصيل لا تعرفها عن سوق الانتقالات أيام الحسم بدأت.. لاتسيو يعلن وصول بيريرا

ليتأهل غرناطة إلى دور المجموعات للبطولة في ظهوره الأوروبي الأول على الإطلاق بتاريخه.

كما تأهل بي إس في أيندهوفن الهولندي إلى دور المجموعات، بفوزه على مضيفه روزنبورج النرويجي بهدفين دون رد.

تقدّم أيندهوفن في الدقيقة 22، قبل أن يضيف الهدف الثاني بواسطة كودي جاكبو في الدقيقة 61.

اقرأ أيضا:

تعرف على نتائج قرعة دوري أبطال أوروبا

كواليس مثيرة لا تعرفها عن سوق الانتقالات

غرناطة الدوري الأوروبي
نرشح لكم
أخر الأخبار
مباشر في إسبانيا - سيلتا فيجو ضد برشلونة 3 دقيقة | أوروبا
9 مقاتلين من قادش يقهرون بلباو في ملعبه.. والنصيري ينقذ إشبيلية في الوقت القاتل 8 دقيقة | أوروبا
طرد ساسي 12 دقيقة | مصر
غرناطة يكتب التاريخ ويمر إلى مجموعات الدوري الأوروبي لأول مرة في تاريخه 20 دقيقة | أوروبا
مباشر - ليفربول (0) -(0) أرسنال.. صلاح أساسي 35 دقيقة | أوروبا
بأقدام جزائرية.. برينتفورد ينتقم من فولام ويحطمه في كأس الرابطة 45 دقيقة | أوروبا
تشكيل برشلونة – لا تغيّر فريقا فائزا.. كومان يدفع بنفس الأسماء أمام سيلتا 55 دقيقة | أوروبا
صراع البقاء يشتعل.. ثنائية بواليا تقود الجونة للانتصار على طنطا ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تصريح مثير من باتشيكو عبر في الجول عقب وصوله مصر لتدريب الزمالك 2 أمير مرتضى يكشف اعتراض باتشيكو الوحيد.. وتقرير طارق يحيى يحسم عقوبة بنشرقي 3 خبر في الجول - تفاصيل دقائق فايلر الأخيرة في مصر.. ولماذا يشعر المدرب بالصدمة 4 تقرير إيطالي: سباليتي قريب من خلافة فايلر في الأهلي
قد ينال إعجابك