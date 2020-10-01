بأقدام جزائرية.. برينتفورد ينتقم من فولام ويحطمه في كأس الرابطة

الخميس، 01 أكتوبر 2020 - 20:34

كتب : FilGoal

سعيد بن رحمة - برينتفورد

عبر برينتفورد إلى ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، بفوزه العريض على فولام بثلاثة أهداف دون رد بالدور الرابع من المسابقة.

الفنلندي ماركوس فروس تقدّم لـ برينتفورد في الدقيقة 37 بعد تمريرة الإيراني سامان قدوس.

قبل أن يأتي الدور على الجزائري سعيد بن رحيمة في الشوط الثاني بهدفين متتاليين في الدقيقتين 62 و77.

ليصير برينتفورد سادس المتأهلين إلى ربع النهائي، بعد توتنام هوتسبير، ونيوكاسل يونايتد، ومانشستر سيتي، ومانشستر يونايتد، وإيفرتون.

برينتفورد فريق القسم الثاني الإنجليزي، انتقم من فولام فريق القسم الأول.

فقبل أسابيع قليلة، التقى الفريقان في نهائي ملحق الصعود للدوري الإنجليزي الممتاز، مباراة انتصر فيها فولام بهدفين مقابل هدف واحد في الوقت الإضافي.

وتعد تلك النتيجة استكمالا للبداية الكارثية لموسم فولام، إذ خسر في كل مبارياته الثلاث الافتتاحية بالدوري الإنجليزي الممتاز.

بل اهتزت شباك فولام 13 مرة في كل المسابقات هذا الموسم، وهو أكثر فريق تلقى أهدافا في الدوريات الأوروبية الكبرى بالتساوي مع وست بروميتش ألبيون.

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برينتفورد فولام كأس الرابطة الإنجليزية
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