تشكيل برشلونة – لا تغيّر فريقا فائزا.. كومان يدفع بنفس الأسماء أمام سيلتا

الخميس، 01 أكتوبر 2020 - 20:24

كتب : FilGoal

كومان - أنسو فاتي - برشلونة

يبدو أن رونالد كومان المدير الفني لـ برشلونة، قد استقر بالفعل على تشكيله الأساسي الدائم مع البلاوجرانا.

كومان أعلن عن تشكيله لمواجهة سيلتا فيجو في ملعب بالايدوس بالجولة الرابعة من الدوري الإسباني، دون أي تغييرات عن الفريق الذي سحق فياريال برباعية نظيفة قبل أيام.

ورغم التوقعات بالدفع بالبوسني ميراليم بيانيتش القادم من يوفنتوس أساسيا لأول مرة أمام سيلتا، إلا أن كومان واصل الاعتماد على المخضرم سيرخيو بوسكيتس في الوسط بجوار فرينكي دي يونج.

تشكيل برشلونة:

حراسة المرمى: نيتو

الدفاع: سيرجي روبيرتو – جيرارد بيكيه – كليمنت لونجليه – جوردي ألبا

الوسط: فرينكي دي يونج – سيرخيو بوسكيتس – فيليبي كوتينيو

الهجوم: ليو ميسي – أنطوان جريزمان – أنسو فاتي

دكة البدلاء: إنياكي بينيا – أرناو تيناس – كارليس ألينيا – ميراليم بيانيتش – عثمان ديمبيلي – بيدري – فرانسيسكو ترينكاو – مارتن برايثويت – ريكي بويج – كونراد – رونالد أراوخو – راموس مينجو

تشكيل سيلتا فيجو:

حراسة المرمى: إيفان فيّار

الدفاع: أوجو مايو – خيسون موريّو – جوزيف أيدو – خوسيه فونتان – لوكاس أولازا

الوسط: ريناتو تابيا – جابري فيجا – دينيس سواريز – إيمري مور

الهجوم: إياجو أسباس

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