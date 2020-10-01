في الدرجة الثانية – تعثر الكبار بمجموعة الصعيد

شهدت مباريات الجولة 20 من مجموعة الصعيد لدوري الدرجة الثانية المصري، تعثر لفرق الصدارة.

تليفونات بني سويف خرج منتصرا في الدربي أمام بني سويف المتصدر بهدف دون رد.

ليتجمّد رصيد بني سويف عند 41 نقطة في الصدارة، ويرفع التليفونات رصيده إلى 26 نقطة في المركز السابع.

وتعادل المنيا أمام ضيفه البنك الأهلي بهدف لكل طرف. سجل محمد سمارة للمنيا، وتعادل عمرو عزت للبنك الأهلي من ركلة جزاء. فيما أهدر داوودا ركلة جزاء للمنيا.

ليرفع المنيا رصيده إلى 26 نقطة في المركز الثامن، ويرفع البنك الأهلي رصيده إلى 40 نقطة في المركز الثاني، ويفوّت فرصة القفز إلى الصدارة.

وفاز الألومنيوم في دربي آخر على جاره شبان قنا بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

سجّل للألومنيوم كل من: بيبو، وكيرلوس ماهر (هدفين) ومحمود نجاح، فيما سجّل فاروق خالد هدف شبان قنا الوحيد.

ليرفع الألومنيوم رصيده إلى 39 في المركز الثالث ويقلّص الفارق مع الصدارة إلى نقطتين، فيما تجمّد رصيد شبان قنا عند 32 نقطة في المركز الرابع.

وفاز بترول أسيوط على الفيوم بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

ليرفع البترول رصيده إلى 31 نقطة في المركز الخامس، فيما تجمّد رصيد الفيوم عند 18 نقطة في المركز العاشر.

وتعادل سوهاج مع طهطا بهدف لكل طرف في دربي سوهاج، ليرفع سوهاج رصيده إلى 26 نقطة في المركز السادس، ويرفع طهطا رصيده إلى 13 نقطة في المركز 11 –قبل الأخير-.

كما فاز الإعلاميين على ديروط بهدف دون رد في القيادة الأولى لـ أحمد أبو علي، ليرفع الإعلاميين رصيده إلى 22 نقطة في المركز التاسع، ويتجمّد رصيد ديروط عند 12 نقطة في المركز 12 –الأخير-.

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