موسيماني وأمريكا الجنوبية.. منجم الذهب

في يناير الماضي سعى بيتسو موسيماني لتعويض رحيل نوليدج موسونا إلى كاس يويبن البلجيكي، فأرسل عددا من الكشافين إلى أمريكا الجنوبية.

مصدر قال لموقع citizen الجنوب إفريقي "بيتسو يسمي أمريكا الجنوبية منجمه للذهب لأنه كان لديه لاعبين رائعين مثل ريكاردو ناسيمنتو وليوناردو كاسترو وجاستون سيرينو وكلهم قادمون من هذا الجزء من العالم".

في جنوب إفريقيا وبالتحديد في صنداونز لا يعد لاعبي أمريكا الجنوبية غرباء على الأندية هناك، فقبل تولي موسيماني مهمة تدريب "برازيل جنوب إفريقيا" ضم الفريق 7 لاعبين لاتينيين في أوقات مختلفة مع نجاحات متباينة.

جولام فالوديا محلل الأداء لـ صن داونز وأحد أبرز المساعدين لبيتسو موسيماني في عمله في صن داونز كشف سابقا سبب التوجه لضم لاعبين من المدرسة اللاتينية قائلا عبر FilGoal.com: "الهدف في الانتقالات ليس جنسية اللاعب لكن أن يكون اللاعب قادرا على الانسجام في الفريق وأن يكون مناسبا للطريقة التي نلعب بها. قد نميل للاعبي أمريكا الجنوبية حيث طريقتنا تشبه اللعب هناك".

وأردف جولام "لدينا كشافون، قبل كل فترة انتقالات نحصل منهم على تقارير وترشيحات للاعبين ونبدأ بالعمل عليهم وتحديد من هو مناسب لنا ونقوم بمشاهدة له العديد من المباريات الحديثة وإذا لم تتوفر نذهب لمشاهدته مع فريقه".

وأوضح "فمثلا في العطلة الصيفية قد نحتاج للسفر رفقة موسيماني لمشاهدة لاعب ما من الملعب في مباراة أو أكثر مع فريقه وقد تصل لثلاث مباريات إذا لزم الأمر ويوجد لاعبون لا نحتاج للسفر لهم لمشاهدتهم لكن في أغلب الأحوال نذهب ونشاهد كل شيء عن اللاعب".

في 2018 زار موسيماني بنفسه أمريكا الجنوبية وبالتحديد بوليفيا لضم جاستون سيرينو.

في ذلك التوقيت سجل سيرينو 18 هدفا في 41 مباراة مع ناديه السابق بوليفار لينضم الأوروجوياني البالغ 26 عاما حينها إلى صنداونز.

موسيماني عقب العودة لجنوب إفريقيا قال عن سيرينو: "لقد سافرت بالفعل. رأيته يلعب خلال مباراتين. وكنت سعيدا".

لكنه حذر"لا يمكنني أن أضمن تقديم نفس الأداء في جنوب إفريقيا".

وواصل "أعتقد أن حجم الجسم سيخبرك أنه ليس رقم 9. لديه سرعة. إنه لاعب ذكي. لهذا السبب أحضرناه إلى هنا".

ومنذ ذلك الحين ساهم سيرينو -الذي يبلغ طوله 166 سم- في حصد 5 ألقاب لصنداونز وسجل 24 هدفا وصنع 29 في 99 مباراة بقميص برازيل جنوب إفريقيا.

أثناء فترة توقف الدوري الجنوب إفريقي بسبب تفشي فيروس كورونا العام الجاري عكف موسيماني على البحث عن مواهب أمريكا الجنوبية.

المدرب البالغ 56 عاما قال لموقع "isolezwe": "أتحقق من جميع التطبيقات المتاحة للبحث عن لاعبين جدد، ولكني أركز على أمريكا الجنوبية".

وأضاف "أتحقق مما إذا كان هناك أي لاعب يمكننا الحصول عليه بسعر أرخص أو مجانا من أمريكا الجنوبية".

موسيماني قال في وقت سابق لـ"العين الرياضية" عن سبب الاتجاه لضم لاعبين من القارة اللاتينية: "لسببين، الأول يتمثل في جودتهم والثاني يتعلق بارتفاع أسعار باقي اللاعبين".

وتابع "عندما تعاني من ارتفاع أسعار اللاعبين عليك إيجاد الحلول البديلة وسد النواقص بضم لاعبين لديهم الطموح".

في 2015 ضم موسيماني، الكولومبي ليوناردو كاسترو من صفوف يونفرسترايو البوليفي والذي فضّل الانتقال للفريق جنوب إفريقي لأنهم سيخوضون دوري أبطال إفريقيا.

المهاجم الكولومبي حقق 5 ألقاب مع الفريق من بينها لقب دوري أبطال إفريقيا 2016 وسجل 16 هدفا ومساهما بصناعة 8 أهداف خلال موسمين في 62 مباراة ثم رحل صوب كايزر تشيفز الجنوب إفريقي.

وبدءا من العام التالي بدء موسيماني التركيز على ضم لاعبين من المدرسة اللاتينية، فضم المدافع البرازيلي ريكاردو ناسيمنتو من الدوري البرتغالي والبولفي خوسيه ألي ميزا من أورينتي بتروليرو البوليفي والأوروجوياني ماوريسيو أفونسو من أليانزا ليما البيروفي والأرجنتيني إيمانويل تادي من الدوري الجنوب إفريقي.

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الجنوب إفريقي لا يترك اللاعب بمفرده، بل يهتم بتوفير كافة العوامل والسبل له من أجل نجاحه تحقيق أقصى استفادة منه.

سيرينو أحد نجوم الفريق في السنوات الأخيرة أشاد بتعامل موسيماني معه قائلا: "سهّل عليّ التكيف مع اللياقة البدنية للعب في الدوري الجنوب إفريقي".

كما كشف سيرينو سبب انتقاله للفريق قائلا: "كنت أبحث عن تحد جديد بعد الفوز بالدوري مع بوليفار. سمعت أن هناك اهتماما بي من نادٍ في جنوب إفريقيا".

"في أمريكا الجنوبية، لا نسمع إلا القليل عن كرة القدم الجنوب إفريقية، لذلك كان علي أن أنظر في تاريخ النادي. اتصلت بوكيلي وسألته عن رأيه في النادي".

"أخبرني عن فوزهم بدوري الأبطال والنجاح الذي يتمتع به النادي. كان ذلك كافيا بالنسبة لي لمواجهة التحدي واستكشاف هذه الفرصة تحت إشراف المدرب بيتسو، الذي جعلني أشعر بالترحيب وجعل من السهل علي التكيف مع الدوري وزملائي في الفريق".

كما فسر موسيماني سبب ضم الأوروجوياني أفونسو في وقت سابق للفريق "في المقام الأول من أجل اللياقة البدنية في دوري أبطال إفريقيا، نحن بحاجة إلى التنوع وقد وفر لنا ذلك، فلا جدوى من شراء لاعب مثل سيرينو أو ثيمبا زواني أو تشباليلي مخوليز".

الأوروجوياني المنضم من أليانزا ليما البيروفي والذي سبق له اللعب لـ بنيارول الأوروجوياني سجل 6 أهداف -منها هدفين في نهائي كأس تيلكوم ليقلب النتيجة ويحقق اللقب لفريقه- في 14 مباراة فقط في مشواره مع الفريق الذي عانى منه سبب الإصابات المتتالية.

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المدير الفني الجديد للأهلي يبحث دائما عن الصفقات التي تفيد الفريق في المراكز التي يحتاجها وتزيد من الخيارات أمامه.

قائمة موسيماني التي جمعها مؤخرا قد تفيد الأهلي كثيرا في تحقيق طفرة نوعية في ضم لاعبين من المدرسة اللاتينية تفيد الفريق بعد سلسلة من التجارب التي لم تبرز من قبل، لكن ستحتاج دعما من الإدارة أيضا.