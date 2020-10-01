سولشاير يتحدث عن الصداع الذي يسببه جاهزية معظم لاعبي يونايتد

الخميس، 01 أكتوبر 2020 - 16:16

كتب : FilGoal

دوني فان دي بيك - خوان ماتا - مانشستر يونايتد

أوضح أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد أن كثرة اللاعبين الجاهزين في فريقه تسببت في شعوره بصداع جيد، حسب وصفه.

وأجاب سولشاير على سؤاله هل لديك مشكلة جيدة في اختيار اللاعبين؟ بقوله "نعم بالطبع".

وأضاف "أنت تريد أن تتقدم وتتأهل في منافسات الكؤوس، ولذلك يحصل اللاعبون على فرص أكبر للمشاركة في المباريات وترك انطباع جيد".

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وأكمل في تصريحات أبرزها موقع ناديه "أمامي بعض التحدي، أو الصداع، أو القرارات الجيدة التي يجب اتخاذها".

وتابع "الحارس دين هندرسون قدم مستويات طيبة منذ انضمامه للفريق، لقد استحق مكانه في التشكيل، وسينافس دافيد دي خيا من أجل المشاركة بالتأكيد".

تغلب مانشستر يونايتد على برايتون بثلاثة أهداف دون رد في ملعب أميكس في دور الـ16 من كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

جاء ذلك بعد أربعة أيام فقط من فوز يونايتد على برايتون في ذات الملعب بثلاثة أهداف لهدفين في الدوري الإنجليزي.

وإجمالا خلال الأربع مباريات الأخيرة بما فيهم لقاء اليوم سجل يونايتد في كل لقاء منهم ثلاثة أهداف ضد برايتون.

افتتح سكوت مكتوميناي أهداف يونايتد في الدقيقة 44 برأسية.

وأضاف خوان ماتا الهدف الثاني بتسديدة زاحفة بيمناه في الدقيقة 73 بعد تمريرة رائعة بالكعب من دوني فان دي بيك.

وأتم بول بوجبا ثلاثية يونايتد بهدف رائع من ركلة حرة في الدقيقة 80 وأظهرت الإعادة ارتطام الكرة بظهر لاعب برايتون.

مانشستر يونايتد برايتون أولي جونار سولشاير
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