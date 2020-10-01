معلول وساسي قد يغيبان 3 مباريات عن الأهلي والزمالك بسبب معسكر تونس

الخميس، 01 أكتوبر 2020 - 14:31

كتب : FilGoal

علي معلول - فرجاني ساسي - الأهلي - الزمالك

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم يوم الخميس استدعاء علي معلول وفرجاني ساسي، نجما الأهلي والزمالك على الترتيب، لمواجهتين وديتين لمنتخب نسور قرطاج ضد السودان ونيجيريا.

فرجاني ساسي

النادي : الزمالك

علي معلول

النادي : الأهلي

الزمالك
الأهلي

وتلعب تونس في أرضها ضد السودان في 9 أكتوبر وبعد 4 أيام تواجه نيجيريا في النمسا.

ويبدأ المعسكر يوم 4 أكتوبر مما يعني غياب معلول عن الأهلي ضد المقاولون العرب وإنبي وبيراميدز، لو انضم المدافع مبكرا لنسور قرطاج.

أخبار متعلقة
كرة يد - مصر 2021.. أربع حافلات لنقل متطوعي الإسكندرية المقبولين لاجتماعات اللجان المتخصصة خليلوزيتش يستدعي بنشرقي لقائمة المغرب.. وظهور منير الحدادي كيميتش: لم تكن أفضل مبارياتنا لكننا نجحنا في حصد السوبر الألماني أحمد حسن: موسيماني اختيار مثالي لـ الأهلي على المدى القريب

بينما قد يغيب ساسي عن الزمالك أمام سموحة في كأس مصر ولن يواجه وادي دجلة وحرس الحدود في الدوري.

وفور عودة اللاعبين إلى مصر سيتجهان مع القطبين إلى المغرب لخوض نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

فيلعب الأهلي ضد مضيفه الوداد في 17 أكتوبر وبعد 24 ساعة يحل الزمالك ضيفا على الرجاء.

وتجري مباراتا الإياب في مصر في 23 و24 أكتوبر.

اقرأ أيضا

بنشرقي في معسكر المغرب بشهر أكتوبر الجاري

موسيماني.. رحلة البحث عن المباراة المثالية

فرجاني ساسي علي معلول الأهلي الزمالك
نرشح لكم
أخر الأخبار
رسميا - تأجيل مواجهة جنوى وتورينو بسبب إصابات فيروس كورونا 21 دقيقة | أوروبا
رسميا - اتحاد كرة اليد يعلن مواعيد استئناف دوري موسم 2019 - 2020 25 دقيقة | رياضات أخرى
زيدان: لم نقدم مباراة رائعة أمام بلد الوليد لكن يجب التحلي بالصبر والهدوء 33 دقيقة | أوروبا
كالتشيو ميركاتو: دوجلاس كوستا رفض الانتقال لـ مانشستر يونايتد 41 دقيقة | ميركاتو
موسيماني مع الأهلي - عرابي لـ في الجول: كنت أتمنى منح الفرصة للمدرب المصري.. قد ينجح عن فايلر 43 دقيقة | الدوري المصري
معلول وساسي قد يغيبان 3 مباريات عن الأهلي والزمالك بسبب معسكر تونس 46 دقيقة | مصر
كرة يد - مصر 2021.. أربع حافلات لنقل متطوعي الإسكندرية المقبولين لاجتماعات اللجان المتخصصة 57 دقيقة | رياضات أخرى
خليلوزيتش يستدعي بنشرقي لقائمة المغرب.. وظهور منير الحدادي ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تصريح مثير من باتشيكو عبر في الجول عقب وصوله مصر لتدريب الزمالك 2 أمير مرتضى يكشف اعتراض باتشيكو الوحيد.. وتقرير طارق يحيى يحسم عقوبة بنشرقي 3 تقرير إيطالي: سباليتي قريب من خلافة فايلر في الأهلي 4 خبر في الجول - تفاصيل دقائق فايلر الأخيرة في مصر.. ولماذا يشعر المدرب بالصدمة
قد ينال إعجابك