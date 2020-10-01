خليلوزيتش يستدعي بنشرقي لقائمة المغرب.. وظهور منير الحدادي

استدعى البوسني وحيد خليلوزيتش المدير الفني لمنتخب المغرب، أشرف بنشرقي مهاجم الزمالك لقائمة أسود الأطلس في الأجندة الدولية لشهر أكتوبر.

أشرف بنشرقي النادي : الزمالك المغرب

كما شهدت القائمة ظهور منير الحدادي بعد تعديلات فيفا الأخيرة، رغم لعبه لمنتخب إسبانيا من قبل.

ويستعد منتخب المغربي لمواجهتي السنغال والكونغو الديموقراطية الوديتين، في إطار الاستعداد لتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021 والمقرر عقدها في نوفمبر المقبل.

وتقام مباراة المغرب ضد السنغال الجمعة 9 أكتوبر، ثم الكونغو الديمقراطية الثلاثاء 13 أكتوبر، وكلاهما على ملعب الأمير مولاي عبد الله بمدينة الرباط.

وجاءت قائمة أسود الأطلس كالآتي:

Our #AtlasLions🦁🇲🇦 are 🔙🔜 Vahid Halilhodžić has named a 26-player squad for the October training camp at Mohammed VI Football Complex. Good luck to our National Team! 💚🇲🇦❤️#DimaMaghrib pic.twitter.com/tdgrYGqgbi — FRMF (@FRMFOFFICIEL) October 1, 2020

حراسة المرمى: ياسين بونو - منير المحمدي

الدفاع: نصير مزراوي - شباك عصام - حمزة منديل - نبيل درار - رومان سايس - شاكلا سفيان - سامي ما - زهير فضال - نايف أكرد

الوسط: أيمن بركوك - حكيم زياش - أسامة طنان- أملاح سليم - نسيم بوجلاب - سفيان أمرابط - صاديقي دريس - عمر القادوري

الهجوم: أشرف بنشرقي - أشرف حكيمي - منير الحدادي - موحا رارسالا - يوسف العرب - يوسف النصيري - زكرياء لبيض

بنشرقي ارتدى قميص منتخب بلاده في 8 مباريات دولية سجل خلالها هدفا وحيدا.