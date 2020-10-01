جوارديولا: ستيرلنج قادر على تعويض غياب أجويرو وجيسوس

يؤمن بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي بأن لاعبه رحيم ستيرلنج قادر على تعويض غياب ثنائي الخط الأمامي، سيرجيو أجويرو وجابرييل جيسوس.

وسجل ستيرلنج هدفين ليقود مانشستر سيتي إلى ربع نهائي كأس رابطة المحترفين بفوزه 3-0 على بيرنلي بملعب تورف مور.

وقال جوارديولا في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "نعم، بإمكان ستيرلنج تغطية غياب أجويرو وجيسوس".

وأضاف "رحيم لديه القدرة على تقديم أداء جيد أينما لعب، أنا سعيد للغاية وسعيد بما يقدمه لي رحيم شخصيا، منذ أن وصلنا قبل أربع سنوات".

وتابع "كنت مقتنعا بأنه يتمتع بصفات لا تصدق، يمكنه اللعب كل ثلاثة أيام والتعافي، بجانب رغبته في التحسن، إنه لاعب رائع".

وواصل الإشادة بلاعبه الإنجليزي "أعتقد أنه تحسن كثيرا منذ وصولنا، بفضل أخلاقياته في العمل وتفانيه، ويعرف أنه يستطيع فعل المزيد كذلك".

كما أشاد جوارديولا بالوافد الجديد فيران توريس، الذي سجل هدفه الأول لسيتي في الفوز المريح على بيرنلي.

وأوضح عن مواطنه الإسباني "لقد ظهر بشكل جيد، إنه لاعب شاب ولا يزال بحاجة إلى القليل من الوقت لفهم ما نريد القيام به".

وأردف "اظهر توريس الذكاء في تمريراته خلال الثلث الأخير، لا يلعب كرات عرضية لمجرد ذلك، يفضل تمرير الكرة".

الفوز على بيرنلي يأتي بعد الخسارة التاريخية التي مُني بها بيب جوارديولا أمام ليستر سيتي مطلع الأسبوع في الدوري الإنجليزي بالخسارة 5-2.

سيتي هو حامل لقب المسابقة في النسخ الثلاثة الأخيرة.