رباعي ليفربول يغيب أمام أرسنال

الخميس، 01 أكتوبر 2020 - 11:19

كتب : FilGoal

أندرو روبرتسون مع ليفربول ضد أرسنال

يدخل ليفربول مواجهة أرسنال في كأس رابطة المحترفين يوم الخميس بدون 4 لاعبين مصابين.

وخسر أرسنال من ليفربول بنتيجة 1-3 في الجولة الثالثة من الدوري، قبل أن يحل من جديد ضيفا على ملعب أنفيلد ضمن الدور الرابع من كأس الرابطة.

الرباعي هم جوردن هندرسون وجويل ماتيب وكوستاس تسيميكاس وأليكس تشامبرلين، حسب تصريحات بيب لايندرز مساعد يورجن كلوب مدرب الريدز لموقع ناديه.

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وكان هندرسون قد غاب عن آخر مواجهتين لليفربول بعد إصابته خلال مباراة تشيلسي وسيكون غائباً أيضاً عن مواجهة أرسنال.

ماتيب سيغيب أيضاً بسبب المشكلة العضلية التي يعاني منها، بينما يعاني تسيميكاس من إصابة طفيفة لحقت به خلال مباراة لينكولن.

أما تشامبرلين فقد بدأ مرحلة التعافي من الإصابة ولكنه غير مستعد بعد.

ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال انتصر في آخر مواجهتين بين الفريقين، ولكن كلوب تفوق على منافسه الإسباني وحصد نقطته التاسعة في البطولة مشتركا في الصدارة مع ليستر سيتي وإيفرتون.

فيما توقف رصيد أرسنال عند 6 نقاط، في ظل مشاركة محمد صلاح ومحمد النني طوال المباراة مع الفريقين، وصناعة صلاح لهدف.

ليفربول أرسنال
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