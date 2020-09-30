مدرب الترسانة: قالوا سنخسر من الأهلي 20-صفر

الأربعاء، 30 سبتمبر 2020 - 23:35

كتب : FilGoal

الأهلي - الترسانة

أشاد شاكر عبد الفتاح المدير الفني للترسانة بلاعبي فريقه بعد مواجهة الأهلي في كأس مصر.

وفاز الأهلي على الترسانة بهدفين مقابل هدف في دور الـ16 لكأس مصر. (طالع التفاصيل)

وقال شاكر عبد الفتاح عقب المباراة عبر قناة الأهلي: "تلقينا هدفين في بداية المواجهة وذلك بسبب رهبة اللعب ضد الأهلي بطل مصر وكبير قارة إفريقيا".

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وأضاف "ولكن بعد ذلك لعب الفريق دون رهبة وقدمنا مستوى جيد ونجحنا في تسجيل هدفا في شباك الأهلي".

وأكمل "كان هناك من يقول إن الترسانة سيخسر من الأهلي بفارق 10 أهداف أو 20 هدفا، ولكن خسرنا فرق هدف واحد فقط وسجلنا في شباك الفريق الأحمر".

وأتم تصريحاته "اللاعبون التزموا بالتعليمات وتمركزوا بشكل جيد في المباراة وأشكرهم على مستواهم أمام الأهلي".

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