ريكاردو: مازلت في مرحلة معرفة باللاعبين.. وتقييمي نهاية الموسم

الأربعاء، 30 سبتمبر 2020 - 23:11

كتب : ياسر الشريف

ريكاردو

يرى هيرون ريكاردو المدير الفني للإسماعيلي أنه لا يزال في مرحلة التعرف على اللاعبين خاصة بعد توليه المسؤولية منذ فترة قليلة.

وقال ريكاردو في تصريحات للصحفيين: "الفريق يضم مجموعة مميزة من اللاعبين خاصة العناصر الشابة".

وتابع "لازلت في مرحلة تقييم لجميع اللاعبين خاصة أنني توليت المسؤولية الفنية منذ فترة قليلة".

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وأضاف "سأقدم تقريرا شاملا بعد أن تكتمل لدي معرفة كاملة عن الفريق".

وبالحديث عن تقييمه أوضح "رؤيتي تجاه الفريق ستتم بعد نهاية الموسم، ويمكن تقييمي بعد تلك الفترة".

وأتم تصريحاته "أتمنى من لجنة المسابقات إعادة النظر في مواعيد المباريات لأنها مضغوطة بشكل كبير ويؤثر سلبا على الأداء والنتيجة".

وحقق الإسماعيلي انتصارا هاما في أخر مبارياته أمام طلائع الجيش ورفع رصيده إلى 34 نقطة في المركز الثاني عشر.

ويلعب الإسماعيلي مباراته المقبلة أمام سموحة يوم الجمعة ضمن مباريات الجولة 31.

الإسماعيلي في الدوري لجنة المسابقات ريكاردو
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