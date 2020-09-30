حوار في الجول – بركات: نواجه أزمة بسبب المواعيد.. ومن المبكر الحديث عن القائمة

"نعم بدايتنا كانت صعبة ولم نحصد سوى نقطتين من تعادلين لكننا نستهدف الآن الحصول على ست نقاط من المباراتين المقبلتين" هكذا بدأ محمد بركات مدير منتخب مصر حواره.

وأجرى بركات حوارا مع FilGoal.com عقب اجتماعه مع حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر وأعضاء اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة اليوم الأربعاء.

ويستعد منتخب مصر للقاء توجو في شهر نوفمبر المقبل في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا.

أزمة المواعيد

وتحدث بركات قائلا: "يبدأ التوقف الدولي في التاسع من شهر نوفمبر المقبل وكنا نفكر في بدء المعسكر مبكرا في بداية الشهر ونخوض خلاله مباراة ودية ولو خارج الأجندة الدولية".

وتابع "يهم حسام البدري أن يرى اللاعبين أمام عينيه بعد فترة كبيرة من عدم التجمع حتى لو في ظل عدم وجود المحترفين".

واستدرك "لكن بعد تأجيل مباريات دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية أصبحنا في أزمة، فالأهلي والزمالك لو تأهلا لنهائي دوري الأبطال سيلعبان يوم 6 نوفمبر".

وتابع "بيراميدز لا مشكلة في الكونفدرالية فلو تأهل للنهائي سيخوض اللقاء يوم 25 أكتوبر، هذا بالإضافة لأننا نريد الاجتماع بحسام الزناتي رئيس لجنة المسابقات لمعرفة اقتراحاته لموعد إقامة الجولة الأخيرة من الدوري".

وأردف "حتى الآن لم نقرر إن كنا سنخوض معسكر مغلق أم معسكر مفتوح كل شيء مازال متاحا أمامنا".

وبسؤاله عن المكان الذي سنواجه فيه توجو قال: "نريد اللعب في القاهرة، تعرفون خضنا لقاء كينيا في برج العرب لكننا الآن سنعود لاستاد القاهرة".

وتابع "بعد ذلك سنسافر عقب اللقاء مباشرة إلى توجو بطائرة خاصة".

موعد مواجهتي توجو

وبسؤاله عن موعد مواجهتي توجو أجاب بركات "لا نعلم حتى الآن".

وأوضح "في السابق قبل توقف النشاط الكروي كان الاتحاد الإفريقي يخيرنا بين ثلاثة مواعيد وكذلك مع توجو ثم يحدد هو الأنسب".

وتابع "لكن الآن هو لم يبلغنا بأي شيء ويبدو أنه سيختار الموعد مباشرة من تلقاء نفسه".

قائمة المنتخب

وبسؤاله عن كثرة الإصابات بين اللاعبين بسبب توالي مباريات الدوري قال: "هذا طبيعي ويحدث أيضا في الدوري المغربي".

وأضاف "الدوري المغربي يواصل السير وإقامة المباريات حتى خلال فترات التوقف الدولي، هذه ظروف استثنائية والكل مضطر للتعامل معها".

أما عن هل استقر الجهاز الفني للمنتخب على قائمة مباراتي توجو أجاب بركات ضاحكا "كيف نحدد قائمة قبل شهر ونصف من موعد المباراة؟".

وأضاف "نحن نستدعي المحترفين قبل موعد المباريات بـ15 يوما فقط بسبب اللوائح، وفي المسعكر الماضي ليلة المباراة لم نكن حتى أعلنا عن اللاعبين المحليين المنضمين بسبب إقامة مباريات في الدوري".

وعن هل يشهد المنتخب ظهور لاعبين جدد أمام توجو أجاب بركات "البدري يتابع كل اللاعبين في كل الفرق ويقسم العمل بين جميع أعضاء جهازه الفني".

وتابع "هو يختار الأنسب والأصلح لكل مباراة ومن سيفيده".

وعن محمد النني قال: "ركيزة أساسية من ركائز منتخب مصر لسنوات وقلتها سابقا ليس معنى عدم ضمه في المعسكر الماضي إنه ليس ضمن اختيارات البدري للأبد، كل مباراة لها ظروفها الخاصة".

وأتم بركات حديثه "في بداية مشوارنا مع المنتخب واجهتنا ظروفا صعبا من كثرة عدد المصابين وإصابة محمد صلاح ومشكلة المنتخب مع لاعبي بيراميدز وعدم ضمهم، لكنني متفائل بالمعسكر المقبل وقدرتنا على التحسن".

ويلعب منتخب مصر في المجموعة السابعة رفقة كل من كينيا وتوجو وجزر القمر.

ويحتل الفراعنة المركز الثالث بنقطتين خلف كينيا صاحبة ذات الرصيد، فيما تصدر منتخب جزر القمر المجموعة بأربع نقاط.