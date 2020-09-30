عبد الحفيظ: نجحنا في تفادي مفاجآت الكأس أمام الترسانة.. ونواصل التحضير لمواجهة الوداد

الأربعاء، 30 سبتمبر 2020 - 22:59

كتب : FilGoal

سيد عبد الحفيظ - الأهلي

يرى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي على أن فريقه نجح في تفادي مفاجآت مباريات كأس مصر بعدما حقق الفوز على الترسانة.

وقال عبد الحفيظ عقب المباراة عبر قناة الأهلي: "مباريات الكأس صعبة ويحدث بها الكثير من المفاجآت في كل دوريات العالم، وكنا نريد عدم حدوث مفاجأة أمام الترسانة صاحب التاريخ العريق".

وأضاف "سوف نبدأ المرحلة المقبلة التي تضم مواجهة المقاولون العرب وإنبي وبيراميدز ثم الوداد".

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وأكمل "الفارق الزمني بين المباريات قليل ولذلك نسعى للوصول لمباراة الوداد دون أي إصابات أو غيابات في الفريق".

وواصل "نواصل التحضير بشكل جيد لمباراة الوداد من حيث إجراءات السفر وحجز الملاعب حتى لا تواجهنا أي أزمات".

وعن مشاركة الثلاثي الشاب محمد فخري ومصطفى شوبير ومحمد شكري في المباراة قال في نهاية حديثه "كل لاعب ناشئ يريد فعل كل شيء في أول مباراة له، لذلك كنا نطلب منهم اللعب بشكل طبيعي حتى نرفع عنهم الضغوط".

الأهلي سيد عبد الحفيظ
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