مانشستر سيتي ينسى أحزانه ويتفوق على بيرنلي بثلاثية في كأس الرابطة

حجز مانشستر سيتي مقعده في ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية المحترفة بالفوز 3-0 على مضيفه بيرنلي.

فوز يأتي بعد الخسارة التاريخية التي مُني بها بيب جوارديولا أمام ليستر سيتي مطلع الأسبوع في الدوري الإنجليزي بالخسارة 5-2.

حامل لقب المسابقة في النسخ الثلاثة الأخيرة دخل المباراة بتشكيل شهد ظهور الإسباني فيران توريس لأول مرة أساسيا.

في حين شارك فيرناندينيو في الخط الخلفي إلى جوار إيمريك لابورت، وقاد كول بالمر خط هجوم الفريق.

رحيم سترلينج تقدم أولا للسيتي بهدف في الدقيقة 35 من الشوط الأول بتسديدة قوية بعد عرضية بنيامين ميندي.

وفي الشوط الثاني سجل الهداف الإنجليزي الهدف الثاني بعدما تلقى عرضية من فيران توريس في الدقيقة 49.

الإسباني الوافد الجديد استغل تمريرة قصيرة من سترلينج وسجل الهدف الثالث على يسار الحارس في الدقيقة 65.

وأصبح سيتي ثالث الأندية المتأهلة لربع النهائي بعد توتنام ونيوكاسل يونايتد.