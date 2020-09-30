رغم الفوز باللقب عام 1944.. سبيزيا يحقق فوزه الأول بالدوري الإيطالي

فاز سبيزيا لقب الدوري الإيطالي 1944 واحتسب له شرفيا، واليوم حقق النادي فوزه الأول في تاريخه بالمسابقة.

سبيزيا عاد بفوز ثمين على حساب أودينيزي على ملعب نيو فريولي بهدفين نظيفين سجلهما البلغاري المخضرم أندري جالابينوف.

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في الظهور الرسمي الأول الفريق خسر من ساسولو بنتيجة 4-1 في الجولة الأولى واليوم حققوا المفاجأة عن طريق هدافهم الوحيد.

جالابينوف سجل 3 أهداف سبيزيا في الدوري الإيطالي حتى الآن، وتصدر ترتيب الهدافين مع البلجيكي روميلو لوكاكو والبرتغالي كريستيانو رونالدو.

Con la testa, con l’orgoglio e con il cuore! Questo è un risultato storico. Questa è la nostra prima vittoria in Serie A! 🤍🖤 QUESTO È LO SPEZIA! 🦅#UdineseSpezia 0-2 pic.twitter.com/zg11jvyobr — Spezia Calcio (@acspezia) September 30, 2020

الدقيقة الثانية من عمر اللقاء شهدت هدفا للضيوف ألغي بداعي التسلل عقب مطالعة تقنية الفيديو.

وفي الدقيقة 29 سجل جالابينوف هدف فريقه الأول برأسية، وطُرد كلاوديو تريزي في الدقيقة 66 بعد الحصول على بطاقة صفراء ثانية ليُكمل الضيوف اللقاء بعشر لاعبين.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت بدلا من الضائع أضاف البلغاري البالغ 31 عاما الهدف بعدما انفرد بالحارس من منتصف الملعب عقب تلقيه تمريرة سريعة من الحارس رافائيل.

فوز رفع رصيد الفريق إلى 3 نقاط ارتقى بها للمركز الـ 11 في جدول الترتيب، بينما ظل أودينيزي في المركز السابع عشر بدون نقاط.