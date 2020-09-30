رسميا – البرازيلي الخامس.. أولمبيك ليون يضم لوكاس باكيتا

أعلن أولمبيك ليون الفرنسي ضم البرازيلي لوكاس باكيتا من صفوف ميلان الإيطالي.

وكلفت الصفقة الفريق الفرنسي 20 مليون يورو بالإضافة لنسبة 15% من قيمة بيعه مستقبلا في عقد يمتد لـ 2025.

وسيكون البرازيلي الخامس في الفريق بعد مارسيلو وتياجو مينديش وبرونو جيماريش وجيان لوكاس.

وكان البرازيلي قد انضم لميلان مقابل 38 مليون يورو في يناير 2019.

وفشل متوسط الميدان البرازيلي في فرض نفسه على التشكيل الأساسي لميلان إذ خاض 44 مباراة سجل خلالها هدفا وصنع 3 في جميع المسابقات.

وأصبح البرازيلي البالغ 23 عاما رابع صفقات الفريق بعد ضم توكو إيكامبي بشكل نهائي من فياريال والمدافع التركي شينك أوزشار والحارس الألماني يوليان بولريسباك.

وسيكون باكيتا سابع لاعب يرحل عن ميلان في سوق الانتقالات الصيفية الجارية بعد الإسباني سوزو إلى إشبيلية وأندري سيلفا إلى إنتراخت فرانكفورت وريكاردو رودريجز إلى تورينو وكل من بيبي رينا ولوكاس بيليا وجياكومو بونافينتورا في صفقات انتقال حر.