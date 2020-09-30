رحلتي في إفريقيا – موسمياني لـ في الجول: رباعي الأهلي والزمالك هو المفضل لدي.. وهذا حلمي

قبل أربعة أشهر أجرى FilGoal.com حوارا مع بيتسو موسيماني المدير الفني السابق لماميلودي صن داونز للتعرف أكثر على شخصيته ضمن سلسلة "رحلتي في إفريقيا".

ويعيد FilGoal.com نشر ذلك الحوار للتعرف أكثر على شخصية المدرب الجنوب إفريقي بعدما أتم اتفاقه مع الأهلي لتدريب الفريق خلافا لريني فايلر.

أسعد لحظة في مسيرتك الكروية؟

الفوز بدوري أبطال إفريقيا في 2016 على حساب الزمالك ثم التتويج بلقب السوبرأمام مازيمبي، فمن الصعب تحقيق لقبين أمام اثنين من أكثر ثلاثة أندية تتويجا بالألقاب في إفريقيا.

أسوأ لحظة في مسيرتك؟

لا توجد لحظة سيئة في كرة القدم، لا أتذكر حاليا.

أفضل مباراة في مسيرتك التدريبية وأسوأ لقاء؟

الأفضل هو الفوز على أورلاندو بايرتس منذ 3 مواسم بنتيجة 6-0 خارج أرضنا.

كذلك الفوز على الأهلي الوسم الماضي 5-0 لا أصدق النتيجة حتى الآن لأنه نادي القرن في إفريقيا ومن المستحيل أن يخسر بتلك النتيجة.

أما أسوأ مباراة فكانت الخسارة من بلومفونيتن سيلتك في الدوري في 2015 بنتيجة 5-0 لقد قدمنا أداء سيئا للغاية ولم نصنع أي فرصة وكانت نتيجة ثقيلة.

أفضل لاعب تدرب معك؟

يوجد الكثير مثل خاما بيليات وجاستون سيرينو وبيرسي تاو الذي تطور معي بصورة مذهلة.

لاعبك المفضل في إفريقيا؟

هناك الكثير من اللاعبين الرائعين الذين سيقدموا الكثير لصن داونز حال ضمهم مثل علي معلول ورمضان صبحي من الأهلي، وأشرف بنشرقي وشيكابالا من الزمالك، ويحيى جبران في الوداد.

مدربك المفضل؟

بيب جوارديولا على الرغم من تشبيهي في جنوب إفريقيا بأليكس فيرجسون مدرب مانشستر يونايتد لأنني بنيت صن داونز من الصفر مثلما فعل هو في إنجلترا.

لكنني أحب جوارديولا ويوهان كرويف.

فريق تخشى مواجهته؟

لا يوجد في الحقيقة لأننا نلعب كل موسم أمام فرق كبيرة مثل الأهلي والزمالك والوداد ومازيمبي والترجي.

حلم تتمنى تحقيقه؟

الفوز بكأس العالم للأندية أريد تحقيق شيئا مختلفا، مازيمبي والرجاء بلغا النهائي ولكن لم يحققا اللقب، أحلم أن أصبح أول مدرب يجلب ذلك اللقب لإفريقيا.

أكثر شيء تتمنى تغييره في إفريقيا؟

تحسين جودة الملاعب فعندما نلعب في دول الشمال نرى جودة الملاعب الرائعة لكن إفريقيا تعاني من جودة الملاعب بشكل عام.

تطوير نظام المسابقة في دوري الأبطال وإدارة الأمور التنظيمية والتسويق بشكل أفضل لتحقيق أرباح أكبر للجميع.