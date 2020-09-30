مدافع سيتي الجديد: أنا لاعب شرس يحب الفوز دائما

الأربعاء، 30 سبتمبر 2020 - 15:46

كتب : FilGoal

روبن دياش - مانشستر سيتي

وصف البرتغالي روبن دياش مدافع مانشستر سيتي الجديد نفسه باللاعب الشرس الذي يحب الفوز دائما.

وأعلن نادي بنفيكا انتقال مدافعه روبن دياش إلى مانشستر سيتي في صفقة بلغت قيمتها 68 مليون يورو، بالإضافة لـ 3.6 مليون يورو إضافات بشكل رسمي.

وقال دياش لموقع ناديه الجديد: "أريد دائما أن أتواجد في فريق يريد الفوز ويمكنه الفوز".

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وأضاف "في بنفيكا وحتى مع البرتغال نلعب كل مباراة لتحقيق الفوز، من الواضح أن الدوري في البرتغال مختلف، وليس تنافسيًا كمستوى الدوري الإنجليزي، لكن العقلية هي نفسها".

وواصل "الآن التحدي سيكون أكبر، لكن هذا ما أريده وهذا ما يمكن أن يقدمه النادي لي، لذلك أنا سعيد حقا لوجودي هنا".

وتحدث عن نفسه قائلا "أنا لاعب شرس يحب الفوز دائما، أحب ما أفعل".

وسيرتدي دياش القميص رقم 3 مع السماوي، بعدما وقع على عقود تمتد لـ 6 سنوات وأصبح ثالث صفقات الفريق الصيفية بعد فيران توريس وناثان أكي.

وأوضح البالغ 23 عاما "الدوري الإنجليزي هو السبب وراء رغبتي في أن أصبح لاعب كرة قدم".

واستمر "هذا الشعور عندما أدخل إلى الملعب وأصاب بقشعريرة، لا يمكنك التعبير عن هذا الشعور بالكلمات".

وأتم "بالنسبة لي الدوري الإنجليزي يعني كل ذلك، ولكي أكون قادرا على اللعب في الدوري الإنجليزي في فريق كبير مثل سيتي، فلن يكون أمامي شيء أكبر من ذلك".

روبن دياش يلعب مع الفريق الأول لـ بنفيكا منذ عام 2017 وثبت أقدامه كأحد عناصر الفريق الأساسية وبات قائد الفريق هذا الموسم.

صاحب الـ23 عاما بات عنصرا أساسيا أيضا في تشكيل منتخب البرتغال منذ 2018، وخاض 19 مباراة دولية وحقق دوري أمم أوروبا مع منتخب بلاده.

بنفيكا دعم صفوفه هذا الموسم بالعديد من الصفقات القوية مع عودة جورج جيسوس لقيادة الفريق، ومن بينها يان فيرتونخن المدافع البلجيكي القادم من توتنام.

في المقابل تأتي صفقة روبن دياش إلى مانشستر سيتي بعد خسارة الفريق أمام ليستر سيتي بخماسية كأكبر خسارة في مشوار بيب جوارديولا التدريبي.

مانشستر سيتي روبن دياش
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