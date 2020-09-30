رومانو: لاعب بايرن وقع على عقود انضمامه إلى ليدز

الأربعاء، 30 سبتمبر 2020 - 14:16

كتب : FilGoal

ميكائيل كويسانس - بايرن ميونيخ

نجح ليدز يونايتد في الاتفاق مع بايرن ميونيخ الألماني على ضم الفرنسي ميكائيل كويسانس وفقا للموثوق فابريزيو رومانو صحفي سكاي إيطاليا.

وأوضح رومانو أن كويسانس وقع على عقود انضمامه لليدز بعد عبور الكشف الطبي.

العقد الذي يربط اللاعب بليدز سيمتد حتى 2025.

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وسيكلف انتقال الفرنسي الشاب 20 مليون جنيه إسترليني للفريق العائد من جديد للدوري الإنجليزي، حسب التقارير.

وكان اللاعب قد انتقل للبافاري الصيف الماضي مقابل 10 مليون جنيه إسترليني قادما من بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني.

الفرنسي البالغ 21 عاما شارك مع البافاري في 10 مباريات وسجل هدفا وصنع آخر خلال الموسم الماضي، ومباراة واحدة الموسم الجاري.

وسبق له اللعب بقميص جلادباخ في 39 مباراة إذ صنع 3 أهداف.

وضم ليدز في الصيف الجاري كل من رودريجو ودييجو يوريني وهيلدر كوستا وروبن كوش وإيلان ميسيلر وجو جالهاردت واستعارة جاك هاريسون.

ميكائيل كويسانس بايرن ميونيخ ليدز يونايتد
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