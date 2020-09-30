أجندة أكتوبر - مواجهات قوية تنتظر الزمالك.. المصري وسموحة والرجاء
الأربعاء، 30 سبتمبر 2020 - 13:31
كتب : FilGoal
عدة مباريات قوية تنتظر حامل لقب كأس مصر في شهر أكتوبر، من بينها مواجهة مرتقبة ضد الرجاء المغربي.
مباريات الزمالك خلال شهر أكتوبر سيكون أصعب خصم فيها محليا هو المصري بالإضافة لمواجهة نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد الرجاء.
ويحارب رجال جيمي باتشيكو في أكثر من بطولة على مدار الموسم، في شهر مارس سيلعب في 3 بطولات، الدوري والكأس ودوري أبطال إفريقيا.
ويستعرض FilGoal.com مباريات الزمالك في شهر أكتوبر.
وجاءت مباريات الفارس الأبيض على النحو التالي:-