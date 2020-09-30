قبل السوبر الألماني.. مدرب بايرن: دورتموند يلعب كرة قدم جذابة أحبها كثيرا

أسهب هانز فليك المدير الفني لبايرن ميونيخ في الإشادة بمنافسه بروسيا دورتموند قبل مواجهة الفريقين في كأس السوبر الألماني.

ويلعب الفريق البافاري مباراة السوبر الألماني ضد بروسيا دورتموند يوم الأربعاء.

وقال فليك في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "دورتموند يملك فريقا شابا يمتاز بالقوة، الفريق به بعض اللاعبين ذوي الخبرة".

وأضاف "إنهم يلعبون كرة قدم جذابة مع نزعة هجومية واضحة، وأنا أحب ذلك، هذه المباراة ستأخذنا للأمام".

المباراة الأخيرة التي جمعت بايرن مع دورتموند في السوبر الألماني كانت عام 2012 وفاز البافاري بالكأس.

وواصل "فريقي يمتلك عقلية استثنائية. ربما يكون لاعب أو أكثر يشعرون بالإرهاق ولكنهم دائمًا في الملعب يقدمون 100% من طاقتهم".

وأتم "للأسف لم نقم باتباع طريقتنا في مباراة هوفنهايم ولذلك خسرنا".

وكان بايرن ميونيخ قد حقق لقب السوبر الأوروبي الأسبوع الماضي على حساب إشبيلية بنتيجة 2-1، لكن فريق هوفنهايم نجح في تحقيق فوز عريض على بايرن ميونيخ حامل لقب الدوري الألماني بنتيجة 4-1 ضمن مباريات الجولة الثانية من المسابقة هذا الأسبوع.

وتعتبر تلك هي الخسارة الأولى لبايرن ميونيخ في الدوري الألماني في عام 2020 والأولى بشكل عام في مختلف البطولات هذا العام.

وكانت أخر خسارة لبايرن ميونيخ منذ 295 يوما.

وبالتحديد يوم 7 ديسمبر 2019 أمام بوروسيا مونشنجلادباخ في الجولة 14 من الموسم السابق للدوري الألماني.