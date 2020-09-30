قبل السوبر الألماني.. مدرب بايرن: دورتموند يلعب كرة قدم جذابة أحبها كثيرا

الأربعاء، 30 سبتمبر 2020 - 12:10

كتب : FilGoal

إرلينج هالاند - ألفونسو ديفيز - بوروسيا دورتموند - بايرن ميونيح

أسهب هانز فليك المدير الفني لبايرن ميونيخ في الإشادة بمنافسه بروسيا دورتموند قبل مواجهة الفريقين في كأس السوبر الألماني.

ويلعب الفريق البافاري مباراة السوبر الألماني ضد بروسيا دورتموند يوم الأربعاء.

وقال فليك في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "دورتموند يملك فريقا شابا يمتاز بالقوة، الفريق به بعض اللاعبين ذوي الخبرة".

أخبار متعلقة
ليكيب: فياريال يقترب من ضم المصري هيثم حسن كلوب: نتيجة مباراة الدوري أمام أرسنال لن تؤثر على لقاء كأس الرابطة لامبارد يتحدث عن خلافه مع مورينيو ويكشف سبب عدم تسديد فيرنر لركلة ترجيح أمام توتنام أمام أنظار كوكا.. أولمبياكوس إلى دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا

وأضاف "إنهم يلعبون كرة قدم جذابة مع نزعة هجومية واضحة، وأنا أحب ذلك، هذه المباراة ستأخذنا للأمام".

المباراة الأخيرة التي جمعت بايرن مع دورتموند في السوبر الألماني كانت عام 2012 وفاز البافاري بالكأس.

وواصل "فريقي يمتلك عقلية استثنائية. ربما يكون لاعب أو أكثر يشعرون بالإرهاق ولكنهم دائمًا في الملعب يقدمون 100% من طاقتهم".

وأتم "للأسف لم نقم باتباع طريقتنا في مباراة هوفنهايم ولذلك خسرنا".

وكان بايرن ميونيخ قد حقق لقب السوبر الأوروبي الأسبوع الماضي على حساب إشبيلية بنتيجة 2-1، لكن فريق هوفنهايم نجح في تحقيق فوز عريض على بايرن ميونيخ حامل لقب الدوري الألماني بنتيجة 4-1 ضمن مباريات الجولة الثانية من المسابقة هذا الأسبوع.

وتعتبر تلك هي الخسارة الأولى لبايرن ميونيخ في الدوري الألماني في عام 2020 والأولى بشكل عام في مختلف البطولات هذا العام.

وكانت أخر خسارة لبايرن ميونيخ منذ 295 يوما.

وبالتحديد يوم 7 ديسمبر 2019 أمام بوروسيا مونشنجلادباخ في الجولة 14 من الموسم السابق للدوري الألماني.

بايرن ميونيخ بروسيا دورتموند هانز فليك
نرشح لكم
أخر الأخبار
صنداونز في بيان رسمي: وافقنا على رحيل موسيماني لتدريب "نادي مصري كبير" 3 دقيقة | إفريقيا
رومانو: لاعب بايرن وقع على عقود انضمامه إلى ليدز 9 دقيقة | الدوري الإنجليزي
وداع عاطفي من موسيماني لـ صنداونز: سأخرج إلى رحلة جديدة خارج حدود منطقة راحتي 18 دقيقة | إفريقيا
أزمة الترسانة.. ما بين الافتقار لخطة واضحة والحاجة للتفكير في المستقبل 36 دقيقة | تقرير في الجول
أجندة أكتوبر - مواجهات قوية تنتظر الزمالك.. المصري وسموحة والرجاء 53 دقيقة | إفريقيا
أجندة أكتوبر - مواجهات نارية تنتظر الأهلي.. بيراميدز والوداد 53 دقيقة | مصر
خبر في الجول – الاتفاق تم.. موسيماني يخلف فايلر في الأهلي ساعة | مصر
اسكواش - مواعيد مباريات اليوم الثالث من بطولة السلسلة الختامية ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تصريح مثير من باتشيكو عبر في الجول عقب وصوله مصر لتدريب الزمالك 2 خبر في الجول - غضب إدارة الأهلي من موقف فايلر بعد "رفض كل العروض" 3 خبر في الجول - الأهلي يحصل على توقيع أحمد حمدي عبد القادر ودفع المدة المتبقية في عقده 4 أمير مرتضى يكشف اعتراض باتشيكو الوحيد.. وتقرير طارق يحيى يحسم عقوبة بنشرقي
قد ينال إعجابك