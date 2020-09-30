لامبارد يتحدث عن خلافه مع مورينيو ويكشف سبب عدم تسديد فيرنر لركلة ترجيح أمام توتنام

الأربعاء، 30 سبتمبر 2020 - 00:23

كتب : FilGoal

فرانك لامبارد وجوزيه مورينيو مدربا تشيلسي وتوتنام

تحدث فرانك لامبارد المدير الفني لتشيلسي عن سبب خلافه مع مدرب توتنام الحالي جوزيه مورينيو أثناء لقاء الفريقين أمس الثلاثاء.

وقال لامبارد لشبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية عقب المباراة: "حصلنا على بعض المرح، أنا على ما يرام على مع جوزيه".

وواصل "قلت له إنه يتحدث للحكم أكثر من لاعبيه، لدي احترام كبير له، كل شيء على ما يرام معه وفي النهاية هذا لن يتغير أبدا".

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فيما علق مورينيو قائلا: "لسنا بحاجة لتكون هناك رواية عما حدث على خط التماس، عندما كانوا يتأخرون في النتيجة ضد وست بروميتش 3-0 كنت حزينا على لامبارد لأنه كان حزينا، لست بحاجة لإخباره بأي شيء لأنه مدرب رائع".

وخسر تشيلسي أمام توتنام بركلات الترجيح في دور الـ16 لكأس رابطة الأندية الإنجليزية بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لكل فريق.

وعن سبب عدم تسديد تيمو فيرنر لركلة جزاء ضد توتنام قال: فيرنر كان سيسدد أحد ركلات الترجيح لكنه كان يعاني من إجهاد عضلي شديد".

وأضاف "تحدثنا إلى اللاعبين واخترنا من سيسدد وفيرنر كان يعاني من إجهاد لذلك لم يسدد".

وسجل فيرنر أول أهدافه مع تشيلسي في شباك توتنام.

وأهدر ماسون ماونت ركلة الترجيح الخامسة لتشيلسي أمام توتنام، لتنتهي المباراة بنتيجة 5-4 في ركلات الترجيح لصالح فريق جوزيه مورينيو.

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