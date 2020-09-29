تنس - ميار شريف: دعم محمد صلاح رائع.. وأتمنى أن يجيبني على تلك الأسئلة

الثلاثاء، 29 سبتمبر 2020 - 22:21

كتب : FilGoal

ميار شريف - رولان جاروس

أعربت ميار شريف بطلة مصر في رياضة التنس عن سعادتها بدعم محمد صلاح لها بعد تحقيق عدد من الإنجازات في بطولة رولان جاروس إحدى البطولات الكبرى "جراند سلام".

وكانت ميار شريف قد حققت أول انتصار للاعبة مصرية في بطولات الجراند سلام، كما كانت أو مصرية تصل إلى الدور الرئيسي.

وعن دعم محمد صلاح قالت ميار: "بالطبع هو شخص ملهم لأنه من أفضل لاعبي كرة القدم في العالم".

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وتابعت "أن ترى شخصا ناجحا للغاية مثله يدعم أشخاصا ناجحين في بلده أمر رائع".

وأضاف ميار "هذا يمنحك أثر إيجابي لتعلم أن هناك أشخاصا جيدين يحيطون بك".

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وبسؤالها هل وجه محمد صلاح لكي نصائح أجابت: "لا لم يحدث وأتمنى أن يفعل ذلك سيكون لطيفا جدا".

وتابعت "أود أن أسأله كيف كسر حاجز الإيمان بما يفعله أو أن يكون أول من يحقق شيئا كبيرا كشخص قادم من مصر".

وأتمت تصريحاتها "وكيف مر بذلك؟ وما هي مراحل الوصول إلى النقطة التي وصل إليها الآن؟".

تنس ميار شريف محمد صلاح
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