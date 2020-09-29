روبرتسون: لو أحرز صلاح الهدف الذي سجلته في أرسنال لشعر بالسعادة

الثلاثاء، 29 سبتمبر 2020 - 16:31

كتب : FilGoal

محمد صلاح - أندي روبيرتسون

يعتقد أندي روبرتسون ظهير ليفربول أنه لو أحرز زميله محمد صلاح الهدف الذي سجله الدولي الاسكتلندي في شباك أرسنال لشعر بالسعادة.

ليفربول انتصر على أرسنال بثلاثية مقابل هدف في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي. (طالع التفاصيل)

وقال روبرتسون في تصريحات لموقع ناديه: "أنا أحب تسجيل الأهداف وصناعتها، ولكني، أولا وأخيرا، أحب الدفاع".

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وأضاف "لا أشعر بسعادة تامة لأنني تسببت في الهدف الذي سجله أرسنال، ولكني سأنام سعيدا بعدما استطعنا أن نحقق الفوز وكنت أحد المساهمين في ذلك".

وواصل "أتمنى أن أواصل تسجيل وصناعة الأهداف في المستقبل، وأن أتواجد دائما في المكان المناسب".

وأتم "أعتقد أنني أنهيت الكرة بشكل جيد، إذا سجل صلاح هذا الهدف، فبكل تأكيد كان ليفخر ويسعد به كثيرا".

ميكيل أرتيتا انتصر في آخر مواجهتين بين الفريقين، ولكن كلوب تفوق على منافسه الإسباني وحصد نقطته التاسعة في البطولة مشتركا في الصدارة مع ليستر سيتي وإيفرتون، فيما توقف رصيد أرسنال عند 6 نقاط، في ظل مشاركة محمد صلاح ومحمد النني طوال المباراة مع الفريقين، وصناعة صلاح لهدف.

ويستعد ليفربول لملاقاة أرسنال مجددا في الدور الرابع من كأس رابطة المحترفين الخميس المقبل.

أندي روبرتسون محمد صلاح ليفربول أرسنال
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