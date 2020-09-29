مدرب أستون فيلا: فرصنا في الفوز بالمباريات أصبحت كبيرة بسبب ما نفعله حاليا

يعتقد دين سميث المدير الفني لأستون فيلا أن فريقه يمتلك حاليا ما يمنحه فرصا كبيرة في الفوز بالمباريات في الدوري الإنجليزي.

أهداف جاك جريليش وكونور هوريهان وتيرون مينجز أمام فولام أسهمت في تحقيق الانتصار الثاني على التوالي في أول مباراتين للفريق بالدوري الإنجليزي لأول مرة منذ عام 1999.

وقال سميث في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "كرة القدم لعبة صعبة، وعليك أن تجد التوازن بين الهجوم والدفاع، في الوقت الحالي لدينا هذا التوازن".

وأضاف "سجلنا الأهداف ضد فولام بشكل رائع، ولكن أكثر ما أسعدني في هذا اللقاء هو الرغبة في إبعاد الكرة عن شباكنا".

وتابع "الأمر يتعلق بالحفاظ على هذا التوازن بين الدفاع والهجوم، إذا استطعنا فعل ذلك فهذا سيمنحنا فرصة كبيرة للفوز في المباريات".

وشهدت المباراة تسجيل أبوباكار كامارا هدفا لفولام في الدقيقة 56 لكن تقنية الفيديو تسببت في إلغائه بداعي تدخل ألكسندر متروفيتش وإعاقته لمدافع أستون فيلا أثناء الهجمة.

وشارك محمود حسن "تريزيجيه" في التشكيل الأساسي لفريقه وخرج في الدقيقة 83 مستبدلا ببرتراند تراوري.

فيما جلس أحمد المحمدي على مقاعد بدلاء أستون فيلا.

بتلك النتيجة وصل رصيد أستون فيلا لست نقاط يحتل بهم المركز الرابع في جدول الترتيب وله لقاء مؤجل ضد مانشستر سيتي.

فيما يحتل فولام المركز الأخير بدون أي نقطة.