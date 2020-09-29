مؤتمر زيدان: سوق الانتقالات؟ لدي قائمة كبيرة لماذا سأضيف المزيد؟.. والرد على مجاملة الـVAR

رفض زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد مناقشة سوق انتقالات فريقه للنافذة الجارية، مشيرا إلى أنه يمتلك أفضل اللاعبين وقائمة كبيرة ولا يجد ضرورة لإضافة المزيد.

وصرح زيدان قائلا: "الجميع يقول رأيه، بالنسبة لي دائما لدي الأفضل، وأفضل شيء هو أنني أحب ذلك دوما في ريال مدريد".

وأضاف "السوق مفتوحة حتى يوم 5 أكتوبر المقبل، في النهاية لدينا الكثير من اللاعبين، هل سنضيف المزيد؟ لماذا؟".

وواصل "جميع اللاعبين لدي جيدين جدا وأنا سعيد للغاية حقا بهم".

ولم يضم ريال مدريد أي لاعبين خلال السوق الصيفية الجارية، لكنه باع كل من أشرف حكيمي وسيرجيو ريجيلون وأوسكار رودريجيز وخافي سانشيز وخورخي دي فروتوس وداني جوميز وألبيرتو سورو، كما أعار تاكيفيوسا كوبو وبراهيم دياز وخيسوس فاييخو ورينير وجاريث بيل، ورحل عنه مجانا جيمس رودريجيز.

وتطرق زيدان للحديث عن إدين هازارد قائلا: "لا أعتقد أنه يفتقر لأي شيء، يمكنه أن يتحدث لكنه يرغب في اللعب".

وواصل "لديه مشكلة كبيرة أزعجته لوقت طويل".

وأكمل "الموسم طويل للغاية ويريد أن يكون مع زملائه".

FilGoal.com كان قد حقق في هل تعرض هازارد لإصابة جديدة أم لا، وأشار ريال مدريد ومنتخب بلجيكا أن اللاعب ليس مصابا. (طالع التفاصيل)

وعند سؤاله عن هل يرحل بورخا مايورال ولوكا يوفيتش قال: "لن أجيب حتى عن تلك الأسئلة بخصوص رحيل أحد اللاعبين، سأعتمد على كل اللاعبين الذين وقعوا على عقود مع الفريق الأول، بعد ذلك سنرى ما سيحدث".

وواصل "عليكم أن تضعوا في حسبانكم كل شيء، حتى الخامس من أكتوبر فالسوق مفتوحة، سنرى ما سيحدث".

وأكمل "اللاعبون بخير وهذا ما يهمني".

وردا على سؤال عن إمكانية ضم رؤول خيمينيز مهاجم ولفرهامبتون: "لن أجيب أيضا عن هذا".

وأردف "لدينا هذا الفريق ولا أعلم ما يحدث حولنا".

وأكمل "تركيزي منصب على العمل مع من لدي هنا، يمكننا أن نتناقش حول البقية، لكن لكي أكون واضحا لا أعرف".

وعن الانتقادات الموجهة إليه لعدم إشراك رودريجو وفينيسيوس جونيور قال: "تلك الأسئلة تضحكني كثيرا، هذه هي مدريد، من السهل أن تقول رأيك وأنا مع اللاعبين كل يوم".

وواصل "هل سيلعب فينيسيوس بنسبة 34% من المباريات؟ وماذا عن الـ32% المتبقية والـ31% الأخرى؟".

وأكمل "ذلك واقع هذا النادي، هناك دائما من يلعب أكثر أو أقل، أريد الفوز وما يوجد في الخارج سواء كصحف أو مواقع تواصل اجتماعي لا يهم".

وتابع "هؤلاء جميعا أولاد جميعهم في عمر الـ21 عاما وذلك هو واقع كرة القدم سواء لعبت أم لا".

وأردف "كل مباراة عليك أن تختار 11 لاعبا وليس عليك التفكير حول الأمر، ودائما سأختار حتى يحين دوري وأرحل، سأفعل ما أريده حتى ذلك الحين، لا أعرف إذا كنت قد وضحت موقفي كفاية".

ورد زيدان على سؤال بخصوص "مجاملة تقنية VAR لريال مدريد قائلا: "أنا متفاجئ من انتقاد النجاح".

وواصل "لن أتحدث حول تلك الأشياء، الجميع يمكنه أن يقول رأيه كالمعتاد".

وأتم "لا يمكننا فعل شيء سوى التركيز حول عملنا".

ريال مدريد يستعد لمواجهة بلد الوليد مساء الأربعاء في الدوري الإسباني ضمن منافسات الجولة الرابعة من المسابقة.