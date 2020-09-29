نيفيل: أنانية صلاح أحد نقاط قوته ولكن

الثلاثاء، 29 سبتمبر 2020 - 13:47

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول

انتقد جاري نيفيل قائد مانشستر يونايتد السابق والمحلل الحالي بشبكة سكاي سبورتس الإنجليزية ما فعله محمد صلاح مهاجم ليفربول في لقاء أرسنال الذي انتهى بالفوز 3-1 ضمن الدوري الإنجليزي.

في إحدى هجمات اللقاء، مرر صلاح الكرة إلى جيني فينالدوم وركض نحو منطقة الجزاء حين كان الهولندي يمرر الكرة لزميلهما الجديد ديوجو جوتا، وتسبب تدخل صلاح في ضياع الكرة من كلاهما.

وقال نيفيل عبر قناة سكاي سبورتس: "هذا هو الجزء الأناني في أسلوب لعب صلاح، لقد كان يفكر بأنه لم يسجل في اللقاء حتى الآن".

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وأضاف "لقد تسبب في ضياع الفرصة، إنها كانت فرصة أكبر لجوتا".

وتابع "أنانية صلاح هي أحد نقاط قوته العظيمة ولكن كان يجب أن يتركها لزميله، لم يكن ليصل إلى هناك أبدًا".

وأردف "كان جوتا قادرا على هز الشباك لولا صلاح، لا يمكن للاعب رائع مثل صلاح فعل ذلك، فهو يعلم أن هذه اللقطة ليست جيدة في حقه".

قبل هذه الكرة، صنع صلاح فرصة محققة للدولي البرتغالي، لكن جوتا أهدرها.

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كان نيفيل قد أسهب في الإشادة بأداء النجم المصري في الجولة الأولى من بريميرليج ضد ليدز يونايتد حيث سجل هاتريك.

وأشار نيفيل في حديثه إلى أن صلاح سيتجاوز زميله ساديو ماني مرشحا إياه كأحد أبرز المنافسين على جائزة أفضل لاعب في العالم.

وتحدث نيفيل لـ"سكاي سبورتس" قائلا: "نحن نفكر فقط في الاختلاف في طريقة التفكير بين صلاح وماني، ماني محبوب أعتقد أن اللاعبين يحبونه إنه يبذل كل ما لديه يوميا وسيفعل أي شيء للتفاني من أجل الفريق".

وتابع "ثم تنظر لصلاح في الناحي الأخرى، هو لا يمرر الكرة أحيانا لزملائه وسيتحلى ببعض من الأنانية، وربما هذا لا يعجب بعضا من زملائه أو الجمهور".

وشدد نيفيل "لكنني أنظر إليه كشخص من خارج ليفربول وأفكر إنه قاتل للمنافسين على أرضية الملعب".

وتابع "هو يذكرني بتلك الثنائية بين كريستيانو رونالدو وواين روني قبل عدة سنوات، هذا نفس الموقف حاليا بين صلاح وماني".

وأوضح "أعتقد أن صلاح سيتخطى ماني في النهاية ولكن هذا لا يعني أن ماني ليس لاعبا عظيما، مثلما كان روني لاعبا عظيما".

وأردف "لكن السبب في اختلاف هؤلاء اللاعبين –يقصد رونالدو وصلاح- هو أنهما يذهبان للمنزل ويفكران في كونهما أفضل لاعب في العالم وهذا يشعرهما بالسعادة".

وأكمل "في المقابل فإن روني أو ماني يفكر في الفريق وفي طريقة فوزه أولا، ويقولان لأنفسهما علي تقديم كل ما لدي وأقاتل من أجل زملائي، وصلاح لا يفعل ذلك".

وعن أداء صلاح ضد ليدز يونايتد قال نيفيل: "لقد رأيت ملامح من ليونيل ميسي وريان جيجز في أدائه".

وأضاف "أعتقد أن صلاح يبدو مختلفا لقد حظي بقصة شعر جديدة ويبدو أرفع ومتعطشا للعب وأقوى، وطريقته في اللعب أصبحت أكثر نضجا".

وواصل "نعم لقد لعبنا فقط 90 دقيقة من الموسم الجاري وضد فريق يعتمد على اللعب المفتوح، لكنني أعتقد أن صلاح بدا رائعا للغاية وجعلني أفكر كيليان مبابي لاعب رائع، نيمار أحيانا يرتفع مستوى وأحيانا ينخفض".

وأردف متسائلا "أين سيكون أفضل لاعب في العالم خلال السنوات المقبلة؟".

وأتم نيفيل حديثه "صلاح ليس بعيدا، وما رأيته منه في لقاء ليدز بدا أنه في مستوى آخر مختلف".

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