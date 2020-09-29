كلوب: صلاح لعب مباراة استثنائية أمام أرسنال.. تمنيت لو كان بإمكانه التسجيل

الثلاثاء، 29 سبتمبر 2020 - 11:33

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - ليدز - كلوب

يرى يورجن كلوب المدير الفني لليفربول أن مهاجمه محمد صلاح قدم مباراة رائعة ضد أرسنال رغم أنه لم يسجل في شباك المدفعجية.

ليفربول انتصر على أرسنال بثلاثية مقابل هدف في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي. (طالع التفاصيل)

وقال كلوب في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "صلاح لعب مباراة استثنائية للغاية أمام أرسنال".

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أرتيتا: عندما تأتي لـ أنفيلد عليك استغلال الفرصة لأنك لن تحصل على 10.. الطريق طويل أمامنا كلوب بعد الفوز على أرسنال: من يهتم بالمتصدر الآن؟.. وجميعنا نعلم أن داير لم يُخطئ جوتا بعد هدفه الأول مع ليفربول: أريد المزيد.. وتمنيت وجود الجماهير كلوب لـ روي كين: هل صحيح ما سمعته؟ أعتقد أنك كنت تشاهد مباراة أخرى.. وقائد يونايتد يرد

وأضاف المدرب الألماني "تمنيت لو كان بإمكان صلاح التسجيل في مباراة أرسنال".

وتابع "لا أعتقد أن هدف أندي روبرتسون كان رد فعل على تسببه في هدف ألكسندر لاكازيت، الهدف جاء من تمريرة عرضية من الظهير الأيمن وقام الظهير الأيسر بإنهائها في الشباك، وهو أمر مذهل للغاية، كم أحببت ذلك".

وواصل "دخل ديوجو جوتا ولعب كرة قدم بشكل طبيعي، وحاول الدفاع بالطريقة التي ندافع بها، تألقمه مع الفريق بشكل أكبر سيستغرق بعض الوقت".

وأوضح "جوتا كان أمامه فرصة مشاهدة 60 أو 70 دقيقة من أداء ساديو ماني ثم دخل الملعب وقدم أداءً جيدًا بشكل لا يصدق، لقد سجل هدفًا رائعًا".

وأتم كلوب "أعتقد أنه قدم مباراة أولى جيدة في ملعب أنفيلد، لن ينسى هذه المباراة أبدًا وأنا كذلك لن أنساها، إنها بداية رائعة".

ميكيل أرتيتا انتصر في آخر مواجهتين بين الفريقين، ولكن كلوب تفوق على منافسه الإسباني وحصد نقطته التاسعة في البطولة مشتركا في الصدارة مع ليستر سيتي وإيفرتون، فيما توقف رصيد أرسنال عند 6 نقاط، في ظل مشاركة محمد صلاح ومحمد النني طوال المباراة مع الفريقين، وصناعة صلاح لهدف.

ويستعد ليفربول لملاقاة أرسنال مجددا في الدور الرابع من كأس رابطة المحترفين الخميس المقبل.

محمد صلاح يورجن كلوب ليفربول أرسنال
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