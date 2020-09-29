كلوب بعد الفوز على أرسنال: من يهتم بالمتصدر الآن؟.. وجميعنا نعلم أن داير لم يُخطئ

تحدث يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول عقب انتصار فريقه على أرسنال، مشيرا إلى "سعيد للغاية بالأداء. لعبنا كرة قدم جيدة جدا".

ليفربول انتصر على أرسنال بثلاثية مقابل هدف في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي. (طالع التفاصيل)

وقال كلوب: "كنا نستحق بكل تأكيد الانتصار والخروج بالثلاث نقاط".

وأضاف في تصريحاته مع سكاي سبورتس وبي بي سي عقب المباراة "لا يمكنك أن تعتمد على نفس الطريقة أمام كل الفرق".

وأوضح "الفرق التي تبني اللعب من الخلف تحتاج لمزيد من اللاعبين في تلك المنطقة، ونحن حاولنا الحصول على الكرة الأولى دائما وكذلك الكرة الثانية (الكرة العائدة). كان علينا أن نتحلى بالشجاعة لخلق المشاكل لهم وهذا ما حدث. أحببت المباراة كثيرا".

وتابع "الموسم التحضيري كان صعبا على الجميع والفرق بدأت الموسم الجديد بشكل مختلف عن الموسم الماضي. لعبنا ضد أرسنال وتشيلسي وتلك بداية صعبة ولكننا حصدنا 9 نقاط من أول 3 مباريات وهذا جيد جدا".

وقلل كلوب من تصدر فريقه للدوري، قائلا: "كارلو أنشيلوتي قدم أداء عظيما بعد سوق انتقالات عظيم. ليستر هو ليستر والفريق يلعب كرة قدم جيدة جدا. نحن ما زلنا في البداية، من يهتم بالمتواجد في الصدارة الآن؟ تلك مجرد بداية".

وأكمل "لم نكن محظوظين في الهجمة المرتدة الأولى لـ أرسنال. لا أعرف لماذا البعض يستخرج أخطاء الدفاع من أمور مثل تلك فنحن قدمنا مباراة ممتازة".

وأشار "خطأ روبيرتسون؟ هو خطأ وحيد، ولا مشكلة على الإطلاق. رد فعله كان رائعا وأحببت الثلاثة أهداف التي سجلناها ولكن من الظهير للظهير كان الهدف المفضل (الهدف الثاني)".

وعن لمسة يد جوتا في لقطة هدف ليفربول الثالث، تحدث كلوب عن لقطة إيريك داير مدافع توتنام التي أثارت الجدل وجعلت جوزيه مورينيو يخرج بتصريحات نارية.

ويرى كلوب: "جميعنا رأينا ما حدث من داير وأنه لم يخطئ في أي شيء، ورغم ذلك احتسبت ركلة جزاء. لا يمكنك التحكم في كل أجزاء جسدك".

واستكمل "الحكام أنفسهم لا تعجبهم تلك القوانين وأنا لا تعجبني أيضا، وكذلك لا يعجبني المدة التي ننتظرها لحين أن يحتسب حكم الراية التسلل. بعض التحول في القوانين لم يساعد على الإطلاق ولكن علينا تقبل ذلك".