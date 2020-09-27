مورينيو: أُفضّل إعطاء أموالي للجمعيات الخيرية بدلا من الاتحاد الإنجليزي.. أدركت الفارق الآن

حاول تمالك أعصابه حتى لا يتعرض للعقوبة، ولكن التصريحات المثيرة خرجت من فمه أيضا. نتحدث عن جوزيه مورينيو وحديثه عقب تعادل فريقه توتنام أمام نيوكاسل.

توتنام فرط في الانتصار أمام نيوكاسل بعدما احتسب حكم المباراة ركلة جزاء للأخير في الدقيقة 94 من عمر المباراة بسبب لمسة يد بعد العودة لتقنية الفيديو.

قرار جعل مورينيو يغادر أرضية الملعب في اتجاه النفق المؤدي لغرف خلع الملابس، قبل أن يعود مجددا وسط حالة كبيرة من الغضب.

MOURINHO REALLY DIPPED LIKE THAT LOOOL pic.twitter.com/8Chqx2t6IN — VAR🎶🇸🇦 (@ReesAFC) September 27, 2020

وقال مورينيو: "لا أريد التعليق على قرار تقنية الفيديو. ليس لدي أي رسالة لأي أحد ولا أريد التعليق".

وأضاف في تصريحاته مع سكاي سبورتس وكذلك في المؤتمر الصحفي "لا أريد الحديث عن التحكيم وما حدث. إذا كان علي صرف بعض أموالي، فأُفضل إعطائها للجمعيات الخيرية بدلا من إعطائها للاتحاد الإنجليزي ولذلك أفضل عدم التعليق".

وتابع " لا يمكنني أن أطلب أكثر مما قدمناه اليوم، من الجانب الدفاعي والهجومي أيضا. لعبنا مباراة متكاملة جدا جدا".

وأشار جوزيه "أعتقد أنه بعد الشوط الأول، ستيف بروس (مدرب نيوكاسل) كان سعيدا جدا جدا جدا، لأن الشوط انتهى 1-0 فقط وكان يمكننا أن نجعله ينتهي 3-0 أو 4-0 بكل سهولة".

وعن تعرض مدرب حراس مرمى فريقه للطرد عقب نهاية المباراة، قال مورينيو: "كل ما يمكنني قوله إنني أمتلك خبرة أكثر منه، ولذلك خرجت مباشرة للممر بعد قرار الحكم".

وكشف مورينيو تعرض سون لإصابة في الركبة جعلته يخرج بين شوطي المباراة، مشيرا إلى "أتوقع غياب سون لفترة طويلة بسبب الإصابة".

واستكمل غاضبا بسبب جدول مباريات فريقه" إصابة سون؟ هي مجرد الإصابة الأولى، وأتخيل يوم الثلاثاء ستكون هناك إصابة أخرى، وبعدها إصابة أخرى وبعدها إصابة أخرى".

واستمر "هذا هو الاحترام الذي نحظى به، توتنام فريق كبير ولكن من حيث الألقاب ليس كبيرا مثل أندية أخرى".

وأردف "أحب النادي بشدة وأحب تواجدي هنا ولا أرى نفسي أغادر لأي فريق آخر، ولكنني الآن أدركت الفارق بين الأندية أصحاب التاريخ الكبير والأندية الأخرى".

🗣 "This is the respect that Tottenham gets, our history in terms of trophies is not as big as other clubs. I now realise the difference between clubs with big history and others" Jose Mourinho compares the respect Spurs get vs other teams pic.twitter.com/xcm8TWXhgr — Football Daily (@footballdaily) September 27, 2020

لوكاس مورا تقدم لـ توتنام في الشوط الأول، لكن كالوم ويلسون تعادل لـ نيوكاسل في الوقت القاتل من ركلة جزاء.

ليرفع توتنام رصيده إلى 4 نقاط في المركز السابع مؤقتا، فيما رفع نيوكاسل رصيده إلى 4 نقاط أيضا في المركز التاسع مؤقتا.

وتعد هذه المرة الأولى التي يفشل فيها جوزيه مورينيو مدرب توتنام في الفوز على نيوكاسل في ملعبه بمنافسات الدوري الإنجليزي، إذ فاز سابقا في 8 من أصل 8 مواجهات داخلية أمام نيوكاسل.

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