كارثة في إيطاليا.. إصابة 14 فردا من جنوى بفيروس كورونا

أعلن نادي جنوى إصابة 14 فردا من فريقه بفيروس كورونا، وذلك بعد يوم واحد من الخسارة أمام نابولي بسداسية دون رد في الدوري الإيطالي.

وكان نادي جنوى أعلن قبل مواجهة نابولي وجود حالتي إصابة بفيروس كورونا بين صفوفه.

قبل أن تظهر نتيجة المسحة الطبية للفريق للكشف عن فيروس كورونا اليوم الإثنين، وتؤكد إصابة 14 فردا من الفريق ما بين اللاعبين وباقي أفراد الفريق.

وذكر موقع "فوتبول إيطاليا" أن من بين إصابات جنوى 8 لاعبين شاركوا في مباراة نابولي أمس الأحد، ولم يُكتشف إصابتهم بفيروس كورونا إلا بعد ظهور نتيجة المسحة الطبية لهم.

وأضاف الموقع أن إصابات الكورونا للاعبي جنوى تتراوح بين 8 إلى 10 لاعبين، من بينهم الثنائي ماتيا بيرين حارس المرمى واللاعب الشاب لاسي شون.

وأكد نادي جنوى أن جميع المصابين بفيروس كورونا تم عزلهم وفقا للبروتوكول الطبي للدوري الإيطالي. وسيتم تقييم حالتهم مرة أخرى بعد عدة أيام.