مباشر في إنجلترا - ليفربول (2) - (1) أرسنال.. انطلاق الشوط الثاني
الإثنين، 28 سبتمبر 2020 - 20:58
كتب : FilGoal
يستضيف ليفربول أرسنال في قمة الجولة الثالثة من مباريات الدوري الإنجليزي.
ويقدم FilGoal.com تغطية حية للمباراة التي تشهد مشاركة محمد صلاح أساسيا مع الريدز، ومحمد النني مع المدفعجية.
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انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق34: دقائق نارية.. عرضية أرنولد المتألق تمر من الجميع وتجد روبرتسون الذي يصلح هفوته في هدف لاكازيت ويتقدم للريدز جوووووووول
ق28: بأقصى سرعة! صلاح يهرب ويسدد لكن لينو يتصدى وتسقط أمام ماني جووووووووووووووول التعادل لليفربول
ق24: جوووووووووول لأرسنال.. عرضية مايتلاند نيلز يفشل روبرتسون في التعامل معها وتسقط أمام لاكازيت الذي يسجلها رغم تسديدها بطريقة سيئة
ق24: خطأ قاتل في بناء اللعب والمرة تصل لفاينالدوم الذي يسدد في يد بيرند لينو
ق21: تسديدة رهييييبة من أرنولد تلمس بيللرين وتغير اتجاهها وتضرب عارضة لينو
ق16: عرضية أخرى من أرنولد يقابلها ماني بصاروخية يتألق أمامها بيرند لينو
ق11: أخطر فرص المباراة.. عرضية من أرنولد يقابلها فان دايك برأسية يخرجها ديفيد لويز من أمام خط المرمى
ق3: إنذار لساديو ماني بعد تدخل قوي بالمرفق على كيران تيرني
انطلاق المباراة