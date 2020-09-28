مباشر في إنجلترا - ليفربول (2) - (1) أرسنال.. انطلاق الشوط الثاني

يستضيف ليفربول أرسنال في قمة الجولة الثالثة من مباريات الدوري الإنجليزي.

ويقدم FilGoal.com تغطية حية للمباراة التي تشهد مشاركة محمد صلاح أساسيا مع الريدز، ومحمد النني مع المدفعجية.

طالع تفاصيل المباراة من هنا

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انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق34: دقائق نارية.. عرضية أرنولد المتألق تمر من الجميع وتجد روبرتسون الذي يصلح هفوته في هدف لاكازيت ويتقدم للريدز جوووووووول

ق28: بأقصى سرعة! صلاح يهرب ويسدد لكن لينو يتصدى وتسقط أمام ماني جووووووووووووووول التعادل لليفربول

ق24: جوووووووووول لأرسنال.. عرضية مايتلاند نيلز يفشل روبرتسون في التعامل معها وتسقط أمام لاكازيت الذي يسجلها رغم تسديدها بطريقة سيئة

ق24: خطأ قاتل في بناء اللعب والمرة تصل لفاينالدوم الذي يسدد في يد بيرند لينو

ق21: تسديدة رهييييبة من أرنولد تلمس بيللرين وتغير اتجاهها وتضرب عارضة لينو

ق16: عرضية أخرى من أرنولد يقابلها ماني بصاروخية يتألق أمامها بيرند لينو

ق11: أخطر فرص المباراة.. عرضية من أرنولد يقابلها فان دايك برأسية يخرجها ديفيد لويز من أمام خط المرمى

ق3: إنذار لساديو ماني بعد تدخل قوي بالمرفق على كيران تيرني

انطلاق المباراة