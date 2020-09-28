الانتصارات مستمرة.. أستون فيلا يُدمر فولام بثلاثية

تغلب أستون فيلا على مضيفه فولام بثلاثية دون رد اليوم الإثنين في ثالث جولات الدوري الإنجليزي في ملعب كرافين كوتاج.

افتتح جاك جريليش أهداف المباراة في الدقيقة الرابعة.

وأضاف كونور هوريهان الهدف الثاني في الدقيقة 15.

وأتم تيرون منجس ثلاثية أستون فيلا بهدف في الدقيقة 48.

وشهدت المباراة تسجيل أبوباكار كامارا هدفا لفولام في الدقيقة 56 لكن تقنية الفيديو تسببت في إلغائه بداعي تدخل ألكسندر متروفيتش وإعاقته لمدافع أستون فيلا أثناء الهجمة.

وشارك محمود حسن "تريزيجيه" في التشكيل الأساسي لفريقه وخرج في الدقيقة 83 مستبدلا ببرتراند تراوري.

فيما جلس أحمد المحمدي على مقاعد بدلاء أستون فيلا.

بتلك النتيجة وصل رصيد أستون فيلا لست نقاط يحتل بهم المركز الرابع في جدول الترتيب وله لقاء مؤجل ضد مانشستر سيتي.

فيما يحتل فولام المركز الأخير بدون أي نقطة.

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