الانتصارات مستمرة.. أستون فيلا يُدمر فولام بثلاثية

الإثنين، 28 سبتمبر 2020 - 20:55

كتب : FilGoal

جاك جريليش مع أستون فيلا ضد فولام

تغلب أستون فيلا على مضيفه فولام بثلاثية دون رد اليوم الإثنين في ثالث جولات الدوري الإنجليزي في ملعب كرافين كوتاج.

افتتح جاك جريليش أهداف المباراة في الدقيقة الرابعة.

وأضاف كونور هوريهان الهدف الثاني في الدقيقة 15.

أخبار متعلقة
"لو قابلت برشلونة سأهاجم".. ملامح كرة أروابارينا عنصر الخبرة لفريق بيرلسكوني.. رسميا - بواتينج إلى مونزا الإيطالي لاعب يونايتد السابق: سولشاير لا يريد قتل الفريق.. ما يحدث هُراء

وأتم تيرون منجس ثلاثية أستون فيلا بهدف في الدقيقة 48.

وشهدت المباراة تسجيل أبوباكار كامارا هدفا لفولام في الدقيقة 56 لكن تقنية الفيديو تسببت في إلغائه بداعي تدخل ألكسندر متروفيتش وإعاقته لمدافع أستون فيلا أثناء الهجمة.

وشارك محمود حسن "تريزيجيه" في التشكيل الأساسي لفريقه وخرج في الدقيقة 83 مستبدلا ببرتراند تراوري.

فيما جلس أحمد المحمدي على مقاعد بدلاء أستون فيلا.

بتلك النتيجة وصل رصيد أستون فيلا لست نقاط يحتل بهم المركز الرابع في جدول الترتيب وله لقاء مؤجل ضد مانشستر سيتي.

فيما يحتل فولام المركز الأخير بدون أي نقطة.

.

أستون فيلا فولام
نرشح لكم
أخر الأخبار
مباشر في إنجلترا - ليفربول (0) - (0) أرسنال.. العارضة تنقذ أرسنال 24 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الانتصارات مستمرة.. أستون فيلا يُدمر فولام بثلاثية 27 دقيقة | الدوري الإنجليزي
وردة إلى فولوس.. وتصريحات نارية من اللاعب "يريدون تدميري وكنت مصابا بـ كورونا" 29 دقيقة | المحترفون
نادر شوقي لـ في الجول عن وقوع حادث لـ أحمد ريان: إنه أمامي يطلب الكرة 34 دقيقة | الدوري المصري
"لو قابلت برشلونة سأهاجم".. ملامح كرة أروابارينا 46 دقيقة | تحليل في الجول
التشكيل – النني وصلاح أساسيان في قمة ليفربول وأرسنال ساعة | الدوري الإنجليزي
في الجول يكشف تفاصيل الملف الطبي الذي طلبه باتشيكو في الزمالك ساعة | الدوري المصري
رسميا - باتشيكو يوقع عقود تدريب الزمالك ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تصريح مثير من باتشيكو عبر في الجول عقب وصوله مصر لتدريب الزمالك 2 خبر في الجول - غضب إدارة الأهلي من موقف فايلر بعد "رفض كل العروض" 3 خبر في الجول - الأهلي يحصل على توقيع أحمد حمدي عبد القادر ودفع المدة المتبقية في عقده 4 مرتضى: عقوبة على محمود علاء بسبب احتفاله أمام طنطا.. ويريدون خسارة الزمالك في المغرب
قد ينال إعجابك