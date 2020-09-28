التشكيل – النني وصلاح أساسيان في قمة ليفربول وأرسنال
الإثنين، 28 سبتمبر 2020 - 20:19
كتب : FilGoal
تشهد قمة الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي بين ليفربول وأرسنال مواجهة مصرية في ملعب أنفيلد بين محمد صلاح ومحمد النني.
وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:
في حراسة المرمى: أليسون بيكر
في الدفاع: أندرو روبرتسون- فيرجيل فان دايك- جو جوميز- ترينت ألكسندر أرنولد
في الوسط: فابينيو- جورجينيو فينالدوم- نابي كيتا
في الهجوم: ساديو ماني- روبرتو فيرمينو- محمد صلاح
أما تشكيل أرسنال جاء كالتالي:
في حراسة المرمى: بيرند لينو
في الدفاع: كيران تيرني- ديفيد لويز- روب هولدنج- هيكتور بيلليرين
في الوسط: محمد النني- جرانيت تشاكا- ميتلايند نيلز
في الهجوم: بيير إيمريك أوباميانج- ألكسندر لاكازيت- ويليان
ويحتل أرسنال المركز الثالث بست نقاط بفارق الأهداف عن ليفربول الخامس.