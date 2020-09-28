التشكيل – النني وصلاح أساسيان في قمة ليفربول وأرسنال

تشهد قمة الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي بين ليفربول وأرسنال مواجهة مصرية في ملعب أنفيلد بين محمد صلاح ومحمد النني.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر

في الدفاع: أندرو روبرتسون- فيرجيل فان دايك- جو جوميز- ترينت ألكسندر أرنولد

في الوسط: فابينيو- جورجينيو فينالدوم- نابي كيتا

في الهجوم: ساديو ماني- روبرتو فيرمينو- محمد صلاح

أما تشكيل أرسنال جاء كالتالي:

في حراسة المرمى: بيرند لينو

في الدفاع: كيران تيرني- ديفيد لويز- روب هولدنج- هيكتور بيلليرين

في الوسط: محمد النني- جرانيت تشاكا- ميتلايند نيلز

في الهجوم: بيير إيمريك أوباميانج- ألكسندر لاكازيت- ويليان

ويحتل أرسنال المركز الثالث بست نقاط بفارق الأهداف عن ليفربول الخامس.