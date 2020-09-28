التشكيل – النني وصلاح أساسيان في قمة ليفربول وأرسنال

الإثنين، 28 سبتمبر 2020 - 20:19

كتب : FilGoal

محمد النني ومحمد صلاح قبل مباراة النيجر

تشهد قمة الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي بين ليفربول وأرسنال مواجهة مصرية في ملعب أنفيلد بين محمد صلاح ومحمد النني.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر

أخبار متعلقة
لاعب يونايتد السابق: سولشاير لا يريد قتل الفريق.. ما يحدث هُراء رودري: الكرة لم تكن عادلة مع مانشستر سيتي إعارة جديدة.. رسميا - كاريوس من ليفربول إلى يونيون برلين

في الدفاع: أندرو روبرتسون- فيرجيل فان دايك- جو جوميز- ترينت ألكسندر أرنولد

في الوسط: فابينيو- جورجينيو فينالدوم- نابي كيتا

في الهجوم: ساديو ماني- روبرتو فيرمينو- محمد صلاح

أما تشكيل أرسنال جاء كالتالي:

في حراسة المرمى: بيرند لينو

في الدفاع: كيران تيرني- ديفيد لويز- روب هولدنج- هيكتور بيلليرين

في الوسط: محمد النني- جرانيت تشاكا- ميتلايند نيلز

في الهجوم: بيير إيمريك أوباميانج- ألكسندر لاكازيت- ويليان

ويحتل أرسنال المركز الثالث بست نقاط بفارق الأهداف عن ليفربول الخامس.

النني محمد صلاح أرسنال ليفربول
نرشح لكم
أخر الأخبار
الانتصارات مستمرة.. أستون فيلا يُدمر فولام بثلاثية 2 دقيقة | الدوري الإنجليزي
وردة إلى فولوس.. وتصريحات نارية من اللاعب "يريدون تدميري وكنت مصابا بـ كورونا" 4 دقيقة | المحترفون
نادر شوقي لـ في الجول عن وقوع حادث لـ أحمد ريان: إنه أمامي يطلب الكرة 8 دقيقة | الدوري المصري
"لو قابلت برشلونة سأهاجم".. ملامح كرة أروابارينا 20 دقيقة | تحليل في الجول
التشكيل – النني وصلاح أساسيان في قمة ليفربول وأرسنال 38 دقيقة | الدوري الإنجليزي
في الجول يكشف تفاصيل الملف الطبي الذي طلبه باتشيكو في الزمالك 44 دقيقة | الدوري المصري
رسميا - باتشيكو يوقع عقود تدريب الزمالك 47 دقيقة | الدوري المصري
قائمة بيراميدز - 20 لاعبا لمواجهة الاتحاد السكندري 59 دقيقة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تصريح مثير من باتشيكو عبر في الجول عقب وصوله مصر لتدريب الزمالك 2 خبر في الجول - غضب إدارة الأهلي من موقف فايلر بعد "رفض كل العروض" 3 خبر في الجول - الأهلي يحصل على توقيع أحمد حمدي عبد القادر ودفع المدة المتبقية في عقده 4 مرتضى: عقوبة على محمود علاء بسبب احتفاله أمام طنطا.. ويريدون خسارة الزمالك في المغرب
قد ينال إعجابك