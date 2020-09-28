لاعب يونايتد السابق: سولشاير لا يريد قتل الفريق.. ما يحدث هُراء

يؤمن رافاييل دا سيلفا لاعب أولمبيك ليون أن ما يتعرض له فريقه السابق مانشستر يونايتد لم يكن ليحدث لو استمر السير أليكس فيرجسون في منصبه التدريبي وأن أولي جونار سولشاير يتعرض لانتقاد ظالم.

وقال اللاعب البرازيلي في حديثه لشبكة "ذا أثليتك" الأمريكية: "الآن أفضل مما مضى، نعم هناك بعض المباريات أشاهدها وأقول ما هذا الهراء ماذا يحدث؟ مثلما حدث في أول لقاء في الموسم".

وأضاف "لكن لو كان فيرجسون من خسر أول لقاء بعد كل ما فاز به، سيتحدث الناس ولكن بطريقة مختلفة".

وأكمل "الآن رد الفعل هو قاس، الكل يريد تغيير المدرب، هذه كانت أول مباراة في الموسم فقط، على الجميع الاسترخاء، بالطبع يجب أن نتحسن، الناس لا يهتمون بأن الفريق لم يحظ سوى بمباراة ودية وحيدة".

وأردف "يقولون فقط يجب أن يرحل سولشاير، ولماذا لا نشتري هؤلاء اللاعبين؟".

وتابع رافاييل "هذا ما لا أفهمه، بالطبع نريد ضم لاعبين ولكن في الموسم الماضي فزنا بكل مباراة تقريبا والفريق كان ينضج سويا، الآن ترى البعض يقول لو لم نضم لاعبين سنخسر كل مباراة".

وأكمل "أريد رؤية يونايتد يعود للفوز بالبطولات مجددا وأنا معجب بطريقة عمل سولشاير، لا أقول إنه أفضل مدرب في العال، بل يقوم بعمله بالطريقة التيكان يتم القيام بها من قبل".

وأتم رافاييل "أعرف أن الكثير من المشجعين لن يتفقوا معي لكن يجب أن يفهم الجميع أن سولشاير لا يريد قتل مانشستر يونايتد، هو يريد ضم لاعبين لكن بالطريقة الصحيحة، لا يريد أن يشتري لاعبين من أجل الشراء مثلما حدث في النادي خلال الخمس أو ست سنوات الأخيرة".

ولعب رافاييل لمانشستر يونايتد في الفترة من 2008 وحتى 2015 رفقة شقيقه التوأم فابيو، قبل أن يرحل الأول إلى أولمبيك ليون والثاني قبله بـعام إلى كارديف سيتي.