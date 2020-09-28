رودري: الكرة لم تكن عادلة مع مانشستر سيتي

يؤمن رودريجو لاعب خط وسط مانشستر سيتي أن ليستر سيتي كان محظوظا أمامهم لتحقيق الفوز في اللقاء الذي أقيم أمس الأحد.

وانتصر ليستر سيتي على مانشستر سيتي في ملعب الاتحاد بخمسة أهداف لهدفين في ثالث جولات الدوري الإنجليزي.

وقال رودري لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" تعليقا على اللقاء: "بالنسبة لي كانوا محظوظين".

وواصل "الكرة لم تكن عادلة معنا، ربما كان هذا خطأنا أو نقاط قوتهم، لكن من الصعب شرح ما حدث".

وأضاف "لقد فعلنا الكثير من الأشياء للفوز، ولكن جاء فريق مثل ليستر ولعب بـ11 لاعبا خلف الكرة".

وتابع اللاعب الإسباني "أنا صغير وأحاول التعلم في كل مباراة لكن في لقاء مثل هذا حيث لا يقدم الخصم أي شيء أشعر بالارتباك، ليست هذه الطريقة التي أحب أن ألعب بها".

ويستعد مانشستر سيتي للقاء بيرنلي الأربعاء المقبل في كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة قبل مواجهة ليدز يونايتد السبت المقبل في رابع جولات بريميرليج.