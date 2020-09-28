انتهت – فولام (0) - (3) أستون فيلا.. انتصار الضيوف

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي فولام وأستون فيلا التي تقام في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا

نهاية المباراة بانتصار أستون فيلا بثلاثية دون رد.

ق83: خروج تريزيجيه ومشاركة بريتراند تراوري.

ق57: الفيديو يلغي الهدف بداعي إعاقة ميتروفيتش لمدافع أستون فيلا أثناء تسديد زميله للكرة.

ق56: جوووول أول لفولام بعد خطأ قاتل من إيميليانو مارتينيز حارس أستون فيلا في التصدي لتسديدة لترتد الكرة ويسددها كامارا في الشباك.

ق48: جوووول مينجز يسجل الهدف الثالث لأستون فيلا.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم أستون فيلا بهدفين دون رد.

ق15: جووول ثان لأستون فيلا عن طريق كونور هوريهان.

ق4: جوووول جاك جريليش يسجل الهدف الأول لأستون فيلا بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

انطلاق المباراة.