انتهت – فولام (0) - (3) أستون فيلا.. انتصار الضيوف

الإثنين، 28 سبتمبر 2020 - 18:49

كتب : FilGoal

جاك جريليش مع أستون فيلا ضد فولام

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي فولام وأستون فيلا التي تقام في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

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نهاية المباراة بانتصار أستون فيلا بثلاثية دون رد.

ق83: خروج تريزيجيه ومشاركة بريتراند تراوري.

ق57: الفيديو يلغي الهدف بداعي إعاقة ميتروفيتش لمدافع أستون فيلا أثناء تسديد زميله للكرة.

ق56: جوووول أول لفولام بعد خطأ قاتل من إيميليانو مارتينيز حارس أستون فيلا في التصدي لتسديدة لترتد الكرة ويسددها كامارا في الشباك.

ق48: جوووول مينجز يسجل الهدف الثالث لأستون فيلا.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم أستون فيلا بهدفين دون رد.

ق15: جووول ثان لأستون فيلا عن طريق كونور هوريهان.

ق4: جوووول جاك جريليش يسجل الهدف الأول لأستون فيلا بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

انطلاق المباراة.

أستون فيلا فولام تريزيجيه
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