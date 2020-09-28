تشكيل أستون فيلا - تريزيجيه أساسي والمحمدي على مقاعد البدلاء أمام فولام

دفع دين سميث المدير الفني لأستون فيلا بمحمود حسن "تريزيجيه" في التشكيل الأساسي لفريقه الذي يستعد لملاقاة فولام.

تريزيجيه النادي : أستون فيلا أستون فيلا

ويواجه أستون فيلا نظيره فولام في ملعب كرافين كوتاج في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

فيما يجلس أحمد المحمدي على مقاعد بدلاء أستون فيلا.

وجاء تشكيل أستون فيلا كالآتي:

المرمى: مارتينيز.

الدفاع: ماتي كاش – إزري كونسا – تايرون مينجز – مات تارجيت.

الوسط: كونور هوريهان – دوجلاس لويز – جون ماكجين.

الهجوم: محمود تريزيجيه – أولي واتكينز – جاك جريليش.

ولم يخض أستون فيلا سوى مباراة وحيدة في الدوري الإنجليزي حتى الآن وفاز فيها على شيفيلد يونايتد.

بينما خاض فولام مباراتين وخسرهما الأولى ضد أرسنال والثانية من ليدز يونايتد.

وتعد هذه المباراة رقم 36 لتريزيجيه في الدوري الإنجليزي وسجل خلالهم ستة أهداف وصنع اثنين.