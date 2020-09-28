دايلي ميل: يونايتد يدفع 4.5 ملايين إسترليني إلى لشبونة بسبب مشاركات برونو

دفع نادي مانشستر يونايتد مبلغ 4.5 مليون جنيه إسترليني إلى سبورتنج لشبونة بعد انتصار النادي أمام برايتون بنتيجة 3-2 ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز. وذلك وفقا لتقرير نشرته صحيفة "ريكورد" البرتغالية.

وقال التقرير إن صاحب الـ26 عاما لديه إضافة في عقده يدفع يونايتد بموجبها 4.5 مليون جنيه إسترليني إن لعب فيرنانديز 25 مباراة مع الشياطين الحمر.

وأشار التقرير إلى أن يونايتد دفع كذلك مبلغ 2.74 مليون جنيه إسترليني بعد تأهل الفريق إلى دوري أبطال أوروبا في آخر يوم من الموسم الماضي. إلى سبورتنج لشبونة كجزء من إضافات عقد برونو.

وانضم برونو إلى مانشستر يونايتد في يناير الماضي بمبلغ 45 مليون جنيه إسترليني قد ترتفع إلى 66.7 مليون في حالة استيفاء الإضافات في عقد اللاعب.

فيرنانديز شكل إضافة كبيرة للشياطين الحمر منذ وصوله في يناير، إذ سجل 13 هدفا وصنع 10 أهداف في 25 مباراة بكل المسابقات.

ويستعد الشياطين الحمر لملاقاة برايتون يوم الأربعاء في الجولة الرابعة من كأس الرابطة الإنجليزية في الثامنة و45 دقيقة بتوقيت القاهرة.