كلوب للاعبيه: لو تراجعتم بنسبة 1% لن يكون لديكم فرصة في النجاح

حذر يورجن كلوب المدير الفني لليفربول لاعبيه من التراجع عن تقديم مستويات مميزة بعدما بدأ الفريق الموسم بشكل جيد، حين يلعب ضد أرسنال مساء الاثنين.

ويستضيف ليفربول حامل لقب الدوري الإنجليزي منافسه أرسنال في قمة الجولة الثالثة من المسابقة.

وقال كلوب في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "مهتمنا أمام أرسنال واضحة للغاية، نواجه لاعبين رائعين يقدمون كرة قدم رائعة، هم حالياً في مزاج رائع، الأمر الجيد هو أننا أيضاً في حالة جيدة".

وتابع "تحدثت قبل بدء الموسم عن الحاجة للتواضع. إذا واصلنا الاعتراف أننا بحاجة للعمل بجدية أكبر مما فعلناه سابقاً، سنكون في مكان جيد. أنا الآن سعيد بموقفنا وبتطبيق اللاعبين لأفكاري".

وأضاف الألماني في رسالة للاعبيه "يمكنك إظهار التواضع من خلال التزامك بعملك. لا يوجد احترام أكبر للمنافسة أو لمنافسيك أو لنفسك إلا من خلال الالتزام بالتعلم والتطور".

وأكمل "أمام ليدز وتشيلسي رأيت أننا في هذا المزاج. عقب مواجهة تشيلسي تحديداً، أحببت ما قدمناه من أداء. تعاملنا مع المباراة في كل ثانية وكأنها معركة نريد الفوز بها فردياً وجماعياً".

وواصل رسالته "هذا هو أداء ليفربول، لا تفكر في أي شيء، وكن جاهزاً في كل لحظة، وأظهر التواضع من خلال إدراك أنه يتعين عليك العمل بجدية أكبر من منافسك قبل التفكير في الفوز. نحن نظهر قوتنا بتواضعنا".

واستمر "بالطبع كل هذا لا يعني شيئاً إذا لم نواصل السير على هذا الطريق. يجب أن نكون على هذا المستوى باستمرار. المنافسة قوية لدرجة أنه إذا تراجعت ولو بنسبة 1% لن يكون لديك فرصة في النجاح".

ليفربول وأرسنال فازا بأول مباراتين في الدوري، ويبحث كلاهما عن الوصول للنقطة التاسعة.

وتحدث كلوب عن منافسه بقوله "يا له من عمل رائع يقوم به ميكيل أرتيتا مع أرسنال. يتضح من الأداء والنتائج أنهم فرضوا أنفسهم في وقت مبكر. الفريق لديه هوية واضحة وهدف".

وأردف "لقد حققوا بطولات في فترة قصيرة. الفوز بكأس إنجلترا والدرع الخيرية، إنجازان كبيران. أرسنال لديه مجموعة استثنائية من اللاعبين. من الرائع لبطولة الدوري الإنجليزي أن يكون أرسنال بهذه القوة. بصفتي مشجع لكرة القدم، أحب أن أراهم في هذه الحالة".

وأتم "لقد كنت محظوظاً بمعرفة بيير إيمريك أوباميانج لفترة طويلة. هو شخص رائع ولاعب رائع. من الجيد للمنافسة أن يكون أحد أفضل اللاعبين في العالم متواجداً هنا".