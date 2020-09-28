رقمان تاريخيان ينتظران صلاح أمام أرسنال

يبحث محمد صلاح نجم ليفربول عن كتابة صفحة جديدة في تاريخ ناديه حين يواجه أرسنال يوم الإثنين.

ويستضيف ليفربول حامل لقب الدوري الإنجليزي منافسه أرسنال في قمة الجولة الثالثة من المسابقة.

صلاح بدأ الموسم بتسجيل ثلاثة أهداف "هاتريك" ضد ليدز يونايتد على ملعب أنفيلد، ويمكنه الوصول لرقم قياسي لم يحققه أي لاعب في صفوف ليفربول منذ فيرناندو توريس في موسم 2007-2008، حين سجل هاتريك في مباراتين متتاليتين في الدوري على ملعب أنفيلد.

سجل الإسباني وقتها ثلاثة أهداف في مرمى ميدلسبره ثم أمام وست هام يونايتد، وكان جاك بالمر هو الوحيد الذي حقق هذا الإنجاز للريدز، وذلك في نوفمبر 1946.

يذكر أن أرسنال هو أحد الخصوم المفضلين لصلاح، فقد لعب ضد المدفعجية 8 مباريات سجل خلاها 6 أهداف وصنع 4.

ولو أحرز الدولي المصري ثلاثة أهداف في شباك أرسنال يوم الإثنين سيصل إلى الهدف رقم 100 مع ليفربول منذ انتقاله إليه في صيف 2017.

حتى الآن سجل صلاح 97 هدفا مع ليفربول خلال 155 مباراة في كل المسابقات.

وإذا هز الشباك بـ3 أهداف جديدة سيدخل نادي المائة لليفربول والذي يتواجد فيه 17 لاعبا، حسب موقع النادي.

لو سجل صلاح أهدافه الـ3 المنتظرة في المباريات التسعة المقبلة، سيكون ثالث أسرع لاعب في تاريخ الريدز يصل لنادي المائة، وذلك خلال 164 مباراة.

فروجر هانت سجل أهدافه الـ100 في 144 مباراة كأسرع لاعب يصل لهذا الرقم، فيما وصل جاك باركنسون للرقم نفسه في 153 مباراة، بينما سجلها روبي فاولر وبين رايبولد في 165 مباراة.

video:1

صلاح بدأ المنافسة على جائزة الحذاء الذهبي لهداف الدوري الإنجليزي مبكرا، فقد سجل 3 أهداف وضعته في المركز الرابع في ترتيب الهدافين حتى الآن.

هداف الموسم الماضي جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي يتواجد في الصدارة رفقة دومينيك كالفيرت ليوين مهاجم إيفرتون برصيد 5 أهداف خلال 3 مباريات، ويأتي هيونج مين سون مهاجم توتنام خلفهما برصيد 4 أهداف.