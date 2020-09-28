دايلي ميل: ميلان يفكر في التحرك لضم أرونز ويفاوض أورييه

يفكر نادي ميلان في التحرك لضم ماكس أرونز مدافع نادي نورويتش سيتي خلال سوق الانتقالات الصيفية. وذلك وفقا لتقرير نشرته صحيفة "دايلي ميل".

وقال التقرير إن ميلان سيتحرك لضم اللاعب فقط إن لم يرحل إلى إسبانيا، كما أنه يفاوض سيرجي أورييه مدافع توتنام.

وأشار التقرير إلى أن سبب انتظار ميلان لأرونز هو أن اللاعب يرغب في الانضمام إلى برشلونة وينتظر لمعرفة إن كانت ستصبح خطوة رسمية أم مجرد اهتمام قبل أن يفكر في الخيارات المتاحة أمامه.

ميلان على الجانب الآخر أمن نفسه وخياراته، ويفاوض توتنام لضم أورييه صاحب الـ27 عاما. وسأل نورويتش سيتي عن إمكانية ضم أرونز للمفاضلة بين خياراته في السوق.

أرونز صاحب الـ20 عاما تم تصعيده للفريق الأول في نورويتش سيتي من الأكاديمية في صيف 2018 ويمتد عقده الحالي حتى صيف 2024.

ولعب الإنجليزي الشاب بقميص نورويتش سيتي في 86 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 3 أهداف وصنع 8 آخرين.