منافس الأهلي - تعثر الوداد يشعل قمة الدوري المغربي

الإثنين، 28 سبتمبر 2020 - 00:59

كتب : FilGoal

الوداد المغربي

أخفق الوداد في تحقيق الفوز وتعادل أمام المغرب التطواني ضمن مباريات الجولة 26 من الدوري المغربي.

انتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، افتتح يحيى حبران التسجيل للوداد من ركلة جزاء في الدقيقة 52 من الشوط الأول، وتعادل بينجوا للمغرب تطواني في الدقيقة 52 من عمر المباراة.

وهبط الوداد إلى المركز الثالث برصيد 49 نقطة بتعادل هو الثالث في أخر خمس مباريات.

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وصعد نهضة بركان إلى المركز الثاني برصيد 50 نقطة بعد تحقيق الفوز الثالث على التوالي.

أما الرجاء فحافظ على صدارة الترتيب برصيد 52 نقطة بعد 26 جولة وقبل أربع جولات من نهاية المسابقة.

ويلعب الرجاء أمام مولودية وجدة مساء الاربعاء، بينما يستضيف الوداد فريق أولمبيك صافي في نفس اليوم ضمن مباريات الجولة 27.

ويستعد الرجاء والوداد لمواجهة الزمالك والأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا منتصف أكتوبر المقبل.

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